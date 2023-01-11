Таиланд с июня будет взимать с иностранных туристов по $9 при въезде в страну

Таиланд вводит туристический сбор в размере 300 бат (около $9) с июня 2023 года, сообщил министр туризма и спорта страны Пипат Ратчакитпракан. Деньги не будут взиматься с иностранцев, у которых есть разрешение на работу.

По словам министра, деньги направят на поддержку туристов, пострадавших от несчастных случаев, и на развитие туристических направлений, передает Bangkok Post. Прогнозируется, что в 2023 году поток туристов составит 25 млн человек. В 2022 году страну посетили 11,8 млн туристов.

Таиланд изначально планировал ввести сбор в январе 2022 года, но решение неоднократно откладывалось.

В начале января Таиланд направил уведомления об ужесточении коронавирусных ограничений при въезде в страну. Однако уже через несколько дней решение о проверке сертификатов о прохождении полного курса вакцинации от COVID-19 было отменено. По данным «Ъ», введение такой меры могло бы снизить поток туристов из России на 20%.

Леонид Уварчев