Таиланд дал окончательные разъяснения о правилах въезда туристов в страну

Управление гражданской авиации Таиланда направило авиакомпаниям официальную телеграмму с итоговыми правилами въезда на территорию страны. Пассажирам с симптомами простуды по прилету будут рекомендовать пройти тестирование на COVID-19, однако предъявлять требования о предоставлении дополнительных документов не будут.

В тексте телеграммы, выдержки из которой приводит Ассоциация туроператоров (АТОР), отмечается, что для въезда в Таиланд туристам, у которых обнаружат симптомы вирусного заболевания (кашель, насморк, болезненный внешний вид), сотрудники аэропорта порекомендуют пройти тестирование на COVID-19. При этом, как уточняет АТОР, тестирование не является обязательной процедурой.

Страховка для граждан России также будет носить рекомендательный характер. Даже в случае ее отсутствия пассажиру не смогут отказать в допуске на борт самолета, добавили представители ассоциации.

7 января ряд российских туроператоров получил уведомления об изменении правил въезда в Таиланд из-за ужесточения коронавирусных ограничений в королевстве. Однако позже власти страны отменили правило, по которому туристов обязали проходить ПЦР-тест по прибытии или предъявлять сертификат о вакцинации от COVID-19. Собеседник «Ъ» на туррынке говорил, что ограничения могут сократить спрос на направление на 20%.

О том, как ограничения могли повлиять на поток туристов в страну, — в материале «Ъ» «На прививку в Таиланд».

Милена Костерева