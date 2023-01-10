В Росконгрессе назвали даты ПМЭФ, ПМЮФ и саммита Россия – Африка

«Росконгресс» опубликовал программу проведения крупнейших конгрессно-выставочных мероприятий Санкт-Петербурга. Первым международным форумом в городе станет юридический (ПМЮФ), он состоится 11-13 мая.

Международный экономический форум (ПМЭФ) назначили на 14-17 июня. Страной-гостем в 2023 году станут Объединенные Арабские Эмираты. Страна отправит в Петербург большую делегацию, состоящую из чиновников и бизнесменов. При этом через месяц, с 26 по 29 июля состоится второй саммит Россия – Африка, который посетит президент Эритреи Исайяс Афеворк.

Председатель правления и директор Росконгресса Александр Стуглев рассказал, что фонд в течение года намерен открыть сеть проектных офисов в дружественных странах Ближнего Востока, Африки, Азии и Латинской Америке под брендом Roscongress International.

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