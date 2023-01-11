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Коммерсантъ FM
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Росздравнадзор предупредил о задержках в доставке лекарств в аптеки

В связи с повышенным спросом на отдельные лекарства могут происходить задержки в доставке препаратов в аптеки, сообщили в Росздравнадзоре. Там объяснили задержки логистическими проблемами. Ведомство утверждает, что дистрибуторы «принимают меры по изменению логистических путей и оперативной доставке лекарств».

Росздравнадзор настаивает, что это «временная дефектура препаратов», и рекомендует не приобретать лекарства у перекупщиков. «Некоторые недобросовестные организации предлагают гражданам за доставку необходимого лекарственного средства (в том числе дорогостоящего, по необоснованно заниженной или завышенной цене) внести предоплату в размере от 50% до 100% от его стоимости. Никакие гарантийные обязательства при этом покупателю не предоставляются»,— рассказали в ведомстве.

Снижение спроса из-за ослабления коронавируса привело к замедлению темпов продаж аптечных сетей в третьем квартале 2022 года. В октябре фармритейлеры зафиксировали реальное падение продаж. В начале ноября российские аптеки жаловались на локальный дефицит антибиотиков широкого спектра, включая препарат амоксиклав. Участники рынка объясняли ситуацию сезонным ростом спроса на эту группу лекарств, также у производителей могли возникнуть сложности с поставками сырья из азиатских стран.

Подробности — в материале «Ъ» «В состоятельности средней тяжести».

Лаура Кеффер

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