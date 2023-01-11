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Коммерсантъ FM
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Подоляк: ВСУ начнут применять ПВО Patriot к середине весны

Украина может получить и начать использовать ПВО Patriot к середине весны, а пока идет обучение использованию этих систем и их логистическая поставка. Кроме того, в настоящее время на Украину поступают дополнительные ЗРК NASAMS, ЗСУ Gepard и ракеты IRIS-T. Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«От 1,5 до 3 месяцев потребуется на обучение и логистические поставки этих систем (Patriot.— "Ъ"). Я думаю, что ближе к началу середины весны (их начнут использовать.— "Ъ")»,— сказал господин Подоляк, отвечая на вопрос журналиста Василия Голованова (цитата по «РБК-Украина»).

Он напомнил, что на сегодняшний день Киев ожидает поставки двух батарей Patriot — одной американской, одной — немецкой. По словам советника главы офиса украинского президента, в батарею входят восемь пусковых установок.

10 января в Пентагоне сообщили, что обучение ВСУ управлением Patriot начнется на следующей неделе. Оно будет проходить на базе сухопутных войск ВС США «Форт-Силл» в штате Оклахома. В ходе обучения будут подготовлены от 90 до 100 украинских военнослужащих.

США пообещали предоставить Украине одну батарею Patriot в декабре 2022 года. На прошлой неделе Германия анонсировала поставку на Украину батареи Patriot в дополнение к тем, которые будут поставлены Вашингтоном.

О военной помощи Украине от НАТО читайте в материале «Ъ» «Европа проявляет чувство танка».

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