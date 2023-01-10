В Пентагоне сообщили о начале обучения ВСУ управлением Patriot «на следующей неделе»

Представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) начнут обучение по управлению системами противовоздушной обороны Patriot «на следующей неделе». Обучение будет проходить на базе сухопутных войск ВС США «Форт-Силл» в штате Оклахома.

«В ходе обучения будут подготовлены от 90 до 100 украинских военнослужащих»,— сказал господин Райдер (цитата по ТАСС).

Как сообщает Associated Press со ссылкой на двух американских чиновников, число украинцев, отправленных в «Форт-Силл», примерно составляет число, необходимое для работы одной батареи. Батарея Patriot состоит из пусковой установки, которая может вмещать до четырех ракет-перехватчиков каждая, наземного радара, станции управления и генератора.

США пообещали в декабре 2022 года предоставить одну батарею Patriot, на прошлой неделе Германия пообещала предоставить Украине дополнительную батарею Patriot. Украинские войска ранее проходили подготовку в США, в том числе по беспилотным летательным аппаратам Switchblade, сообщает Reuters.

Президент США Джо Байден в декабре подписал меморандум о выделении Украине военной помощи в размере до $1 млрд. Госсекретарь Энтони Блинкен объявил, что в рамках нового пакета военной помощи Киеву направят Patriot.

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Мария Федотова