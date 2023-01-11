Египет стал дороже

После прекращения некоторыми авиаперевозчиками полетов в Египет средняя стоимость туров в эту страну за месяц выросла на 20%. Нет в этом году и традиционных для низкого сезона скидок и акций. Ситуация может усугубиться в феврале, когда, как ожидают туроператоры, спрос россиян на отдых на египетских курортах опять начнет расти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Средний чек при бронировании тура в Египет на вторую половину января составил 93,4 тыс. руб., что на 20,7% больше по сравнению с первой половиной декабря, подсчитали в Travelata.ru. Там указывают, что стоимость отдыха в Египте до праздников была ниже, в частности, из-за большего числа рейсов и распродаж. Управляющий директор «Слетать.ру» Евгений Данилович отмечает, что средняя стоимость отдыха в Египте в январе составила 119,7 тыс. руб.— это на 40% выше значения декабря.

Представитель «Интуриста» Дарья Домостроева говорит, что в этом году нет типичных для постновогоднего периода акций и распродаж туров в Египет — это само по себе способствует увеличению среднего чека. «В декабре из-за большого объема предложения туроператоры были вынуждены корректировать цены ежедневно»,— указывает она.

Египет — одно из наиболее востребованных среди россиян зимних направлений организованного туризма. Согласно ранее приведенным Travelata.ru данным, на страну приходится 18% бронирований в зимнем сезоне. Но динамика цен по турам в Египет была неоднородной. Дело в том, что полноценное чартерное сообщение с курортами страны фактически отсутствовало с конца 2015 года до осени 2021 года, а весной 2022 года вновь было ограничено из-за обострения геополитического противостояния и волны санкций. На этом фоне в январе прошлого года средний чек при бронировании туров в Египет был сопоставим с текущим. Но в августе, по данным «Слетать.ру», средняя цена тура достигала 172 тыс. руб., затем показатель снижался до разворота тенденции в декабре.

Объем туроператорской перевозки в Египет сократился в конце декабря прошлого года. Тогда полеты в страну прекратили авиакомпании iFly, Nordwind и «Уральские авиалинии». Сложности у перевозчиков (см. “Ъ” от 15 декабря 2022 года) возникли из-за ограничений на пролеты через воздушное пространство третьих стран для бортов с двойной регистрацией или без наличия страхового сертификата зарубежного образца. Это привело к изменениям в программах туроператоров Fun & Sun, Tez Tour и «Пегас Туристик».

В Fun & Sun пояснили “Ъ”, что полеты в Египет осуществляются на рейсах Red Wings и заметных колебаний среднего чека на направлении нет. В Tez Tour на вопросы оперативно не ответили, на сайте компании туры в Египет сейчас недоступны. «Пегас Туристик» в декабре пересаживал путешественников на рейсы South Wind с пересадкой в Анталье. Но сейчас, по словам гендиректора компании Анны Подгорной, туры предлагаются на базе рейсов «Аэрофлота», «России» и AlMasria. Она не пояснила причины этого решения, но заметила, что на стоимости туров это не сказалось. Собеседник “Ъ” на туристическом рынке подтверждает, что туроператоры частично переориентировались на выкуп мест на регулярных рейсах авиакомпаний.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин указывает, что в моменте дефицита перевозки на египетском направлении нет, но это частично объясняется низким спросом на всех выездных направлениях. Госпожа Домостроева добавляет, что речь идет о традиционном сезонном спаде: после новогодних праздников активность на туристическом рынке традиционно возобновляется в феврале. Впрочем, директор по маркетингу Travelata.ru Олег Козырев не готов называть текущий спрос ограниченным. «За первые девять дней января 2023 года мы продали на 20% больше туров, чем за аналогичный период прошлого года»,— говорит он.

Самостоятельные путешественники также ощутили скачки цен из-за ухода с египетского направления части перевозчиков. По данным «Яндекс. Путешествия», средняя стоимость перелета из Москвы в Египет и обратно сейчас составляет 27,8 тыс. руб. Это на 54% выше, чем в аналогичный период прошлого года. Такая динамика, по мнению аналитиков, связана в основном с общим ростом цен на выездных направлениях. В OneTwoTrip также видят заметный годовой прирост стоимости билетов. Но, утверждают в компании, за месяц цены практически не поменялись.

Александра Мерцалова