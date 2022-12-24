С новым чеком

Увеличение средней стоимости новогодних туров за год на 30–40% способствовало сдержанному спросу на такие поездки: количество бронирований оказалось на уровне прошлого года. К высоким ценам привели удорожание перевозки и завышенные ожидания туроператоров. Нарастить долю на этом фоне удалось внутренним направлениям, которые выбрали 26% организованных туристов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российская новогодняя сказка в этом году обойдется путешественникам в среднем на 34% дороже, чем в прошлом

Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ Российская новогодняя сказка в этом году обойдется путешественникам в среднем на 34% дороже, чем в прошлом

Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ

Средний чек при бронировании организованных туров на новогодние праздники вырос на 32,4%, до 147,3 тыс. руб. год к году, подсчитали в Travelata.ru. Зарубежные туры в среднем подорожали на 40%, до 168,2 тыс. руб., внутренние — на 33,8%, до 61 тыс. руб. Директор по маркетингу Travelata.ru Олег Козырев говорит, что объем новогодних продаж туров в этом году примерно соответствует прошлогоднему, несмотря на рост числа доступных направлений и отмену ограничений в связи с пандемией. «Чек сильно вырос, поэтому часть россиян решили отпраздновать Новый год дома»,— указывает он.

По мнению вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина, на стоимость новогодних туров повлияли рост стоимости перевозки и завышенные ожидания операторов, переоценивших спрос осенью. «В октябре — начале ноября цены на туры на период каникул были очень высокими, и люди принимали решение сдвинуть поездку на период до или после праздников»,— поясняет он. Представитель OnlineTur.ru Игорь Блинов соглашается, что новогодние продажи в этом году прошли сдержанно. Помимо роста стоимости путешествий, он указывает, что этот период — не самый комфортный для поездок в Египет и ОАЭ. «Не все локации подходят для пляжного отдыха»,— добавляет он.

По данным Travelata.ru, Египет стал наиболее востребованным направлением организованных путешественников на новогодние праздники. Доля страны за год сократилась с 51% до 29%, а средний чек при бронировании поездки вырос на 26,3%, до 141,3 тыс. руб. Вторым по популярности зарубежным направлением на время каникул в Travelata.ru называют Таиланд, куда собираются 15% путешественников. В прошлом году поездки в страну были ограничены из-за пандемии, и полноценно направление вернулось на массовый рынок только осенью. Средняя стоимость проданного тура в Таиланд — 231,8 тыс. руб.— самый высокий показатель из всех популярных новогодних направлений, оказавший давление на цены всех зарубежных туров.

Игорь Блинов называет Таиланд востребованным, но указывает, что спрос на страну заметно сдерживает дефицит размещения. «Опасаясь сдержанных продаж, туроператоры взяли ограниченный объем блоков мест, которые оказались быстро распроданы»,— говорит он. По словам господина Блинова, из-за этого в моменте большая часть запросов на бронирование мест в отелях категории «три-четыре звезды» не подтверждается. Третьим по популярности зарубежным направлением в Travelata.ru называют Турцию, сформировавшую 14% продаж на праздники против 15% годом ранее. Средний чек при бронировании тура в страну за год вырос на 51%, до 139,7 тыс. руб. На четвертом месте ОАЭ, сформировавшие 14% продаж, что на 5 процентных пунктов выше показателя за аналогичный период прошлого года. Средняя стоимость забронированного путешествия в ОАЭ увеличилась на 56,3%, до 200,3 тыс. руб.

На долю внутренних направлений на предстоящие новогодние праздники, по данным Travelata.ru, приходится 19% бронирований против 11% годом ранее. Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин оценивает рост продаж туров по России на новогодние праздники в 15–20%. Он также указывает на рост среднего чека, хотя связывает это с изменившейся структурой спроса, стимулировавшей туристов выбирать более дорогие варианты размещения. По словам господина Ромашкина, 40–45% туров на новогодние праздники традиционно формирует размещение в прибрежном кластере Сочи, а 12–13% спроса приходится на Санкт-Петербург. Далее по популярности следуют Москва, регион Кавказских Минеральных Вод, Красная Поляна и Подмосковье. Сергей Ромашкин напоминает, что в прошлом году на время новогодних праздников во многих регионах действовали санитарные ограничения, так что сейчас речь часто идет скорее о восстановлении спроса.

Александра Мерцалова