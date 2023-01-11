Жилье пошло на новый срок

Как и предполагал «Ъ-Черноземье», в Воронежской области приняли программу капремонта многоквартирных домов на 2023-2052 годы взамен документа 2014-2044 годов. Причиной стала невозможность выполнения старой программы в намеченные сроки из-за необъективной оценки требуемых работ и средств: она основывалась на нормативных сроках ремонта без учета объективной необходимости. Власти утверждают, что в мае-сентябре было проведено обследование домов, а до декабря его результаты обрабатывались. «Растянутая» программа была принята в последний рабочий день.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Постановление правительства Воронежской области «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2023–2052 годы» было принято 30 декабря 2022 года и опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 2 января. Документ заменит программу 2014–2044 годов с учетом уже выполненных за девять лет работ.

За 30 лет в Воронежской области планируется провести капремонт в 9092 многоквартирных домах общей площадью 46,08 млн кв. м. Исполнение координирует департамент ЖКХ и энергетики Воронежской области. Предыдущая программа предусматривала работы не менее чем в 9 тыс. домов общей площадью свыше 41 млн кв. м. Реализация старой программы «показала несоответствие реального технического состояния жилфонда и отсутствие финансового обеспечения, поскольку программа формировалась на основании представленных органами местного самоуправления сведений о дате ввода домов в эксплуатацию», объясняется в новом документе.

В 2014-м при определении даты очередного ремонта брались только нормативные сроки «без подтверждения соответствия нормативно-технической документации». Новая же программа разработана «с учетом фактического состояния» домов. Программа разделена на десять трехлетних периодов. Объем ее финансирования не раскрывается, у прошлой он составлял 262 млрд руб. Документ планируется актуализировать не реже чем раз в год.

Подготовка к принятию программы в преддверии нового трехлетнего периода была спешной. В конце 2022 года на сайте правительства области опубликовали законопроект «О внесении изменений в статью 2 закона "О порядке подготовки и утверждения региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Воронежской области"», необходимый для переоценки состояния домов. 16 декабря депутаты облдумы приняли поправки. Только 26 декабря департамент утвердил порядок организации проведения обследования техсостояния домов, при этом результаты обследования «получены в соответствии с ним», подчеркивается в программе. 27 декабря департамент приказом утвердил результаты обследования, которые «являлись основой для разработки» 360-страничной программы.

Актуализированная очередность ремонта была установлена приказом департамента также от 27 декабря. Программа была принята в последний рабочий день перед очередным трехлетним периодом старой и новой программы.

Какой-либо системности в переносе сроков работ «Ъ-Черноземье» в новой программе обнаружить не удалось. Мероприятия распределены между периодами относительно равномерно, но в случае каждого дома по-разному; на последние два периода приходится относительно небольшая часть работ. Нет каких-либо приоритетов и в отношении конкретных муниципальных образований.

В департаменте ЖКХ и энергетики Воронежской области «Ъ-Черноземье» пояснили, что утвержденная 27 декабря методика оценки степени износа (некоторые приказы департамента не публиковались на официальных ресурсах.— «Ъ») определяла лишь «порядок формирования очередности проведения капремонта», а не порядок проведения самого обследования: «Очередность определяется на основании результатов обследования технического состояния дома». Это обследование было проведено «в соответствии с законодательством о техническом регулировании» в мае-сентябре 2022 года, рассказали в департаменте: «С октября по декабрь выполнялась обработка полученных результатов техобследований, а 30 декабря 2022 года, в соответствии с утвержденной методикой оценки степени износа конструктивных элементов домов, была сформирована и утверждена региональная программа».

Собеседник «Ъ-Черноземье» на воронежском коммунальном рынке, впрочем, отмечает, что спешное принятие программы «оставляет сомнения в качестве обследования всех 9 тыс. многоквартирных домов области»: «Для оценки новой программы нужно взглянуть на результаты обследования, но они, к сожалению, не опубликованы».

Олег Мухин