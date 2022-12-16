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Воронежская облдума приняла закон для пересмотра региональной программы капремонта

На заседании 16 декабря депутаты Воронежской областной думы внесли изменения в закон «О порядке подготовки и утверждения региональной программы капремонта общего имущества в многоквартирных домах Воронежской области». Закон был принят сразу в двух чтениях; вопросов к нему у депутатов не возникло.

Корректировки вводят статью о проведении мониторинга технического состояния многоквартирных домов. Это нужно для «модернизации порядка формирования региональной программы».

Как сообщал «Ъ-Черноземье», воронежскую программу 2014-2044 годов с объемом финансирования в 262 млрд руб. могут растянуть до 2053-го. Причина этого — невозможность ее выполнения в намеченные сроки из-за необъективной оценки требуемых работ и средств при составлении программы: только до 2025 года денег потребуется вчетверо больше, чем можно собрать за этот срок, а отремонтировать планируется 4,7 тыс. домов при 800 за предыдущую трехлетку.

Подробнее о проблемах с выполнением программы капремонта в Воронежской области — в публикации «Ъ-Черноземье» «Дома еще постоят».

Олег Мухин, Андрей Цветков

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