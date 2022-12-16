Дома еще постоят

В Воронежской области могут растянуть до 2053 года региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2014-2044 годы, объем финансирования которой составляет 262 млрд руб. Причина — невозможность ее выполнения в намеченные сроки из-за необъективной оценки требуемых работ и средств при составлении программы: только до 2025 года денег потребуется вчетверо больше, чем можно собрать за этот срок, а отремонтировать планируется 4,7 тыс. домов при 800 за предыдущую трехлетку. Областной департамент ЖКХ и энергетики уже разработал законопроект, необходимый для переоценки состояния домов с целью продления сроков ремонта; он может быть рассмотрен до конца года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Воронежские коммунальщики ошиблись на несколько десятков миллиардов рублей при принятии программы капремонта

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Воронежские коммунальщики ошиблись на несколько десятков миллиардов рублей при принятии программы капремонта

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Законопроект «О внесении изменений в статью 2 закона Воронежской области “О порядке подготовки и утверждения региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Воронежской области”» опубликован на сайте правительства области. Формально в закон 2013 года (в редакции от июня 2022-го) вносится только одно изменение: в пункте о том, что разработка программы капремонта осуществляется на основании «мониторинга технического состояния домов», «мониторинг» заменяется на «обследование технического состояния зданий».

Но за этой формулировкой скрывается возможность невыполнения региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов на 2014-2044 годы, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Эта программа была принята в период (2010-2015 годы), когда областным департаментом ЖКХ руководил нынешний мэр Воронежа Вадим Кстенин.

«На сегодняшний день в рамках региональной программы капремонта (редакция от 6 мая 2022 года) запланирован капремонт 9086 домов общей площадью 45,86 млн кв. м,— отмечается в пояснении.— Прогнозная стоимость обязательных работ в ценах 2022 года по действующей программе составляет 262,3 млрд руб. При прогнозном бюджете 132,09 млрд руб. финансовая устойчивость программы составляет 50,36%».

В пояснении говорится, что капремонт конструктивных элементов и инженерных коммуникаций более половины от всех домов программы запланирован на 2022-2025 годы (2022 год — 4335 домов, 2023–2025 годы — 4713 домов). А по этому периоду финансовая устойчивость программы и вовсе составляет лишь 25,4% (стоимость работ — 49,5 млрд руб., прогноз сбора взносов — 12,6 млрд руб.).

«Существует риск невыполнения капремонта в 3838 домах на сумму более 25 млрд руб.,— констатируют авторы законопроекта.— Сопоставимый дефицит денежных средств прогнозируется также в период 2023–2025 годов».

Из-за нехватки средств планируется растянуть действие программы капремонта на более длительный срок. Этому должно предшествовать обязательное обследование технического состояния домов «с целью установления необходимости капремонта». Планируется актуализировать данные о конструктивных элементах всех многоквартирных домов Воронежской области, для чего и меняется формулировка закона.

Принятие законопроекта не повлечет дополнительных расходов, отмечается в пояснительной записке.

Как собственники помещений участвуют в согласовании сроков капремонта Источниками финансирования программы капремонта являются взносы собственников помещений, а также средства федерального, областного и местных бюджетов. При этом перенос сроков капремонта должен быть согласован общим собранием собственников каждого дома, если речь не идет об исключениях. Исключения — сокращение объема работ из-за отсутствия «конструктивных элементов», которым требуется ремонт; уже проведенный капремонт, после которого новый не требуется; изменение способа формирования фонда капремонта по решению собственников; недопуск подрядчика собственниками или управляющей компанией; изменение сроков ремонта внутридомовых систем газоснабжения, лифтов, машинных и блочных помещений. Сервисы «Мой дом» и «Региональная программа» на сайте воронежского фонда капремонта, с помощью которых воронежцы могли узнать данные о сроках реконструкции их жилья, сейчас «временно закрыты в связи с проведением технических работ».

В областном департаменте ЖКХ и энергетики пообещали «Ъ-Черноземье» прокомментировать инициативу позднее. Собеседник «Ъ-Черноземье» в региональной власти подтвердил, что сформированная в 2014 году программа «не была финансово обоснована»: «В трехлетний период 2017–2020 годов фактически было сделано 800 домов, а на следующие две трехлетки оставили более 8 тыс. За три года можно собрать 9 млрд руб. взносов на капремонт, со всеми субсидиями и экономиями в итоге выходит 10–11 млрд, а для выполнения плана нужно 40 млрд руб.»

Сейчас областные власти ищут способы приведения программы капремонта в соответствие с возможностями региона, консультируясь по этому вопросу с Минстроем и Госдумой, пояснил собеседник «Ъ-Черноземье». Для этого уже проведено визуальное обследование всех многоквартирных домов Воронежской области (оно в разы дешевле обследования строительных конструкций).

«Рассматривается возможность продления программы с 2044 до 2053 года с ежегодным ростом платы граждан на 4% с учетом удорожания строительных материалов,— рассказал собеседник «Ъ-Черноземье».— Проведена предварительная оценка того, что реально необходимо заменять в домах. Зачастую какие-то работы не требуются, но при принятии программы в 2014 году это не было учтено, потому что составители не видели состояния домов. И в такой ситуации находится множество регионов».

Ранее в воронежском законе уже был уменьшен перечень видов капремонта: там оставили только положенные по федеральному законодательству работы, убрав «избыточные», которые влекут дополнительную финансовую нагрузку. При этом собственники могут при необходимости самостоятельно оплачивать дополнительные работы. По данным Фонда капремонта Воронежской области, в январе-ноябре 2022 года средняя собираемость взносов составила 100,9%.

Законопроект может быть рассмотрен депутатами Воронежской областной думы до конца 2022 года, сообщил высокопоставленный источник «Ъ-Черноземье» в региональной власти.

Но члены комитета облдумы по ЖКХ, энергетике и тарифам вчера не стали обсуждать с «Ъ-Черноземье» законопроект. Глава комитета Евгений Китаев в ответ на звонок «Ъ-Черноземье» заявил: «По телефону я не общаюсь ни с кем». Его заместитель Марина Андрейчук также отказалась от комментариев, сказав, что она «в пути».

Депутат Михаил Гусев переадресовал «Ъ-Черноземье» «в его отдел», а его коллега Сергей Талдыкин не ответил на звонок «Ъ-Черноземье».

14 декабря глава регионального департамента ЖКХ Максим Зацепин участвовал в заседании профильного комитета облдумы (с членами комитета, по словам собеседников «Ъ-Черноземье», департамент планировал консультироваться). Но в официальном отчете регионального парламента об итогах заседания комитета вопрос капремонта не упоминается.

Председатель комиссии гордумы Воронежа по ЖКХ, дорожному хозяйству и благоустройству Александр Сысоев полагает, что корректировка программы будет вынужденным «политическим решением».

«Программа, которая была принята ранее, точно требует изменений и актуализации. Почему так произошло, что ее сегодняшняя версия оказалась несовершенной, ответ могут дать только узкопрофильные специалисты. Вопрос в другом: что делать именно сейчас? Если равняться на 11 млрд руб. прогнозируемых сборов из плана в 40 млрд руб., то мы окажемся в тупике»,— считает господин Сысоев.

Выходом из положения, по его мнению, может быть частичный капремонт в отдельных домах: «Нужно спрогнозировать реально выполнимые работы на следующие три года. Вместо общего капремонта по каждому дому нужно вычленить самое животрепещущее из видов работ. Где-то остро требуется ремонт крыши, где-то есть срочные проблемы с коммуникациями. Если требуется сделать именно все 8 тыс. домов, то можно отремонтировать в каждом из них самое проблемное».

Также, по словам парламентария, может быть необходимым изменение финансовой модели капремонта.

«Безвозмездное выделение средств на программу из вышестоящих бюджетов вряд ли возможно в сегодняшней ситуации СВО. Только в формате бюджетных кредитов, которые все равно придется возвращать. Модель финансирования могла бы строиться не только на платежах жителей, но и на их кредитовании под гарантии будущих оплат. Разумеется, если законодательство это допускает»,— заключил господин Сысоев.

Олег Мухин, Сергей Калашников, Андрей Цветков