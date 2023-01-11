Просрочка выходит на площадку

В минувшем году, несмотря на существенный, на 60%, рост предложения просроченных банковских долгов, объем сделок, реализованных на онлайн-площадках, увеличился гораздо менее значительно — всего на 9%. Отчасти это было вызвано сокращением числа покупателей и снижением цен. В 2023 году участники рынка ждут увеличения и объема сделок, и стоимости долгов. Рост будет обеспечен преимущественно банковской просрочкой, тогда как долги МФО из-за низкого качества и низкой вероятности возврата малоинтересны участникам аукционов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По данным онлайн-аукциона по продаже просроченной задолженности Debex, по итогам 2022 года объем выставленных на онлайн-площадках просроченных банковских долгов составил 219 млрд руб. Это почти на 60% больше, чем в 2021 году. При этом объем реализованных сделок увеличился менее значительно — на 9%, до 127,5 млрд руб.

Одним из ключевых трендов в сегменте взыскания долгов, помимо снижения интереса покупателей к просроченным долгам (см. “Ъ” от 2 сентября 2022), стало снижение их стоимости (см. “Ъ” от 22 августа 2022 года). Так, цена продажи банковской просрочки, по данным Debex, держалась большую часть года ниже 6% от номинала, тогда как годом ранее составляла около 10%. Лишь в декабре показатель вернулся к отметке 7%, т. е. к значениям февраля—марта.

По оценкам Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), в среднем около 80% от общего объема выставленных просроченных долгов реализуются через онлайн-площадки. На них продаются долги, выставленные по цессионной схеме, когда просроченная задолженность выкупается у кредитора.

Рост стоимости банковской просрочки продолжится в 2023 году, полагает гендиректор Debex Саша Данилов. Предложение со стороны всех сегментов выросло в 2022 году, а объем инвестиций упал, однако уже к марту покупательская активность в сегменте восстановится, уверен господин Данилов, так как в настоящее время «банковская и микрофинансовая просрочка является интересной инвестицией».

Ждут восстановления рынка и коллекторы. «Год будет более активным и в плане предложений, и в плане покупки»,— считает президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев. Рост объемов продаж долгов, в том числе и на электронных торговых площадках, будет поддерживаться и за счет завершения действия моратория на банкротство должников, который истек 1 октября 2022 года, и благодаря возвращению на рынок некоторых крупных покупателей, добавляет гендиректор сервиса по возврату проблемной задолженности ID Collect Александр Васильев.

Динамика цен в 2023 году также будет сильно зависеть от активности покупателей из числа лидеров рынка, часть из которых возобновила покупки. Если другие крупные компании в текущем году также возобновят покупки крупных лотов, то активные покупательские стратегии могут повлиять на рост цены портфелей и объемы продаж, надеется господин Васильев. По ранее прозвучавшим оценкам, участники рынка ожидают роста цен на рынке цессии в пределах 10–15%.

При этом основной рост активности торговых площадок в 2023 году будет обеспечен именно банковской просрочкой. «В микрофинансовом сегменте площадки значительно потеряли свою долю в 2022 году. Это связано с отсутствием конкуренции на лоты части МФО, по многим из них наблюдается один покупатель. Кроме того, это связано и с качеством продаваемых долгов, и с объемом инвестиций. Аукцион в таком случае не имеет смысла»,— поясняет господин Данилов.

По данным Debex за 2022 год, на площадках было выставлено 46,4 млрд руб. просроченной задолженности МФО. Доля же закрытых сделок составила менее 50%. В сегменте банковской просрочки этот показатель держался на уровне 60%. В менее волатильном 2021 году доля успешных сделок с долгами МФО, реализованными через площадки, также была существенно ниже, чем с долгами банков,— 57% против 84%.

Полина Трифонова