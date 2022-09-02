Долги растеряли покупателей

Кредиторы в первом полугодии предложили к реализации по цессионной схеме в 1,5 раза больше долгов, чем год назад. Однако и цены, и доля закрытых сделок значительно снизились. Это связано с общей кризисной ситуацией на рынке, мораторием на банкротства и трудностями взыскателей с иностранными акционерами, многие из которых входят в число крупнейших игроков коллекторского рынка. Во втором полугодии объем предложения на рынке цессии продолжит расти, полагают эксперты, а взыскатели будут активнее совершать сделки, однако показателей прошлого года рынок цессии едва ли достигнет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Объем задолженности, выставленной на продажу по цессионной схеме, по итогам января—июня составил 153 млрд руб. (в полтора раза больше год к году), из которых продано 99 млрд руб. (рост на 10%). Такие оценки приводят в сервисе по возврату проблемной задолженности ID Collect. Однако на фоне роста абсолютных показателей доля закрытых сделок снизилась на 34%. Уменьшилась и цена. Так, по итогам второго квартала текущего года средняя стоимость покупки долга для банковского сектора составила 7,62% против 12,47% в первом квартале, для микрофинансовой просрочки — 8,42% против 11,54%.

Основное снижение по закрытым сделкам пришлось на первый квартал (до 59% в сегменте банковской цессии и до 64% — в сегменте цессии МФО), уточняет гендиректор ID Collect Александр Васильев. «Основными причинами стали последствия моратория на банкротство, неблагоприятная экономическая конъюнктура и риски блокировки перечислений в пользу компаний с иностранными акционерами (см. “Ъ” от 2 апреля)»,— поясняет топ-менеджер.

Тренды подтверждают и другие участники рынка продажи просроченной задолженности, уточняя, что динамика серьезно отличалась для разных сегментов. На российских электронных площадках цена банковских долгов в первом полугодии выросла на 25% (год к году), а МФО — снизилась на 45%, отметил гендиректор Debex Саша Данилов. Количество успешных сделок снизилось до 77% (было 83%), добавил он, главным образом за счет МФО. «В МФО процессы по переоценке долгов идут медленнее, поэтому их портфели не всегда соответствуют рыночным реалиям»,— поясняет господин Данилов.

Во втором квартале показатели уже начали расти: рынок постепенно адаптировался к работе в новых реалиях, добавил господин Васильев. Во втором полугодии, по его мнению, доля закрытых сделок может вырасти в пределах 15–20%, но все равно не достигнет показателей 2021 года. Возобновление роста цен на портфели, полагает Александр Васильев, будет зависеть от активности покупателей из числа лидеров рынка.

Ряд игроков, включая крупнейших, у которых есть иностранные акционеры, просто приостановили покупки портфелей, поясняет директор по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Игорь Чернов. «Среди дополнительных факторов снижения цен можно назвать ожидание снижения платежеспособности должников во втором полугодии и в 2023 году из-за напряженной ситуации на рынке труда и общего ухудшения финансового состояния физических лиц на фоне инфляции и сокращения сбережений,— добавляет господин Чернов.— Таким образом, справедливая стоимость портфелей снижается».

При этом предложение на рынке цессии продолжит расти, подчеркивает руководитель ЭТП «Рынок долгов» Денис Белкин. Продавцам необходимо реагировать на рост просрочки, а продажа портфелей является эффективным инструментом, поэтому стоит ожидать роста количества сделок, поясняет он. По оценкам НАПКА, по итогам года объем просроченной задолженности физлиц перед банками может увеличиться на 16–18% (годом ранее рост составил только 6%). Кроме того, уточняет старший аналитик ИК «Иволга Капитал» Марк Савиченко, участники рынка «увидят, что собираемость по долгам, выданным после февраля, значительно не отличается от значений до, и это должно повлиять на увеличение цен».

Полина Трифонова