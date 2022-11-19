Сокращение кредитования передалось коллекторам

Объем рынка агентского взыскания просроченной задолженности по итогам 2022 года может сократиться почти на 20%, до 732,2 млрд руб. Значительное снижение показывает и средний чек агентских сделок. Кредиторы стараются не передавать в коллекторские агентства ссуды на большие суммы, отдавая взыскателям старые и небольшие просроченные задолженности. Кроме того, на рынке агентского взыскания уже сказывается и снижение средних сумм выдаваемых кредитов и микрозаймов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), объем рынка агентского взыскания просроченных долгов за десять месяцев 2022 года составил 605 млрд руб., число совершенных сделок — 18,4 млн. Об этом было объявлено на профильной конференции в пятницу, 18 ноября. По оценке вице-президента компании «Кредитэкспресс-Финанс» Виктора Семендуева, по итогам 2022 года объем рынка может составить 732,2 млрд руб. Таким образом, падение по итогам 2022 года к 2021 году составит почти 20%. Снижение показывает и средняя сумма взыскиваемого долга. Так, в сегменте банковской просрочки, предложенной к взысканию по агентской схеме, средний чек за прошедшие десять месяцев года снизился на 24%, до 73,5 тыс. руб., в сегменте микрофинансов — на 19,4%, до 23,6 тыс. руб. Количество сделок может составить 21,9 млн, тогда как в 2021 году этот показатель составлял 21 млн.

Как пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев, снижение среднего чека на рынке агентского взыскания является закономерным следствием снижения чеков на рынке кредитования. Это связано с тем, что ни потребители, ни компании не успели адаптироваться к новым условиям после первого шока 24 февраля (начало военных действий на Украине), как произошел второй — 21 сентября (объявление частичной мобилизации в России), и рынку и потребителям вновь пришлось менять модели поведения, поясняет господин Мехтиев.

Традиционно в коллекторские агентства передаются небольшие долги: долги по кредитным картам и потребительские, говорит директор департамента по работе с просроченной задолженностью Росбанка Евгений Сеньковский. «Соответственно, чем выше чек, тем меньше шансов, что такой кредит попадет к коллекторам. Поэтому, если мы говорим о снижении среднего чека, то это сигнал: во-первых, большие чеки просто не передаются коллекторам, а передается большая масса с маленькими чеками; во-вторых, можно в целом говорить о сокращении агентского рынка. Банки все лучше и лучше сегментируют клиентов. Если раньше, например, по кредиту наступал 60-й или 90-й день просрочки и банки общую массу клиентов передавали в агентства, то сегодня банки все больше работают самостоятельно и коллекторам передают наиболее плохие кредиты»,— описывает ситуацию в сегменте господин Сеньковский.

Если 2023 год окажется относительно спокойным, потребительское кредитование за счет низкой базы 2022 года точно покажет рост, который перенесется и на агентские взыскания, уверен главный аналитик ИК «Иволга Капитал» Марк Савиченко. По предварительным оценкам Виктора Семендуева, рост рынка агентского взыскания может при таком сценарии развития событий составить 10%. Руководитель департамента розничного взыскания ВТБ Евгений Новиков согласен, что в 2023 году портфель просрочки будет прирастать. А вот эффективность взыскания будет снижаться, предостерегает он. Доля банкротов в портфеле просрочки ВТБ выросла с начала 2022 года с 1,5% до 2%. На этом фоне будет расти объем непрофильных активов на балансе банков: квартир (30–40%) и автомобилей.

Полина Трифонова