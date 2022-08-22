Плохие долги дешевеют

Стоимость банковских долгов на торговых онлайн-площадках во втором квартале снизилась относительно первого на 37%, долгов МФО — на 18%. Объемы торгов при этом не снижаются, даже несмотря на мораторий о банкротстве. Участники рынка не ожидают роста цен и опасаются, что при дальнейшем падении цен владельцы долгов могут начать их замораживать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с исследованием онлайн-аукциона по продаже просроченной задолженности Debex. Сервис проанализировал онлайн-продажи просроченных долговых обязательств на четырех электронных площадках: Debex, «Призма», «Рынок долгов» и DebtPrice.

Согласно данным исследования, стоимость продажи банковской розничной просрочки снизилась с 12,7% в первом квартале текущего года до 7,9% по итогам второго квартала. В сегменте МФО падение стоимости просроченной задолженности оказалось еще существеннее: 16,9% против 4,2% соответственно.

Объемы выставляемой на торги просрочки не снижаются. Так, за прошедшие месяцы Русский аукционный дом (РАД) реализовал 8 тыс. лотов проблемного и непрофильного имущества банков на сумму около 240 млрд руб., уточняет заместитель гендиректора аукционного дома Ольга Желудкова.

На фоне моратория на банкротство банки стали активно прибегать к продаже проблемной задолженности. Объем прав требования (цессии) на торгах РАД увеличивается, год к году рост составил 18%, добавляет госпожа Желудкова. «После снятия моратория (запланировано на осень 2022 года.— “Ъ”) возможно увеличение объема рынка проблемного имущества за счет "отсроченных" банкротств. Но это произойдет не ранее второго квартала 2023 года»,— полагает она.

Тенденция к снижению стоимости при этом коснулась не всех просроченных потребительских кредитов и займов. Так, например, в сегменте МФО рост цен показала просрочка, сформировавшаяся из долгосрочных (PDL) займов,— 7,7% в первом квартале против 9,5% во втором квартале, следует из данных Debex.

Цена просрочки по автокредитам незначительно, но выросла (с 6,9% в первом квартале до 7,3% во втором квартале). Покупатели такого долга считают автомобили ценным активом, который заемщики будут стараться сохранить, поясняют тенденцию составители исследования. «Основной интерес для покупателей представляет имущество, выступавшее в качестве обеспечения»,— отмечает госпожа Желудкова.

Как ни парадоксально, падение цен на просрочку может привести к кризисным явлениям на коллекторском рынке, полагают эксперты. «Если падение цен на портфели продолжится, то владельцам долга ничего не останется, как просто заморозить продажи до лучших времен,— предостерегает гендиректор Debex Саша Данилов.— Кроме того, может начаться формирование серого сегмента торговли долгами».

По словам господина Данилова, отсутствие согласия в ценовых ожиданиях участников рынка NPL (необслуживаемых кредитов) в текущей макроэкономической ситуации приводит к тому, что некоторые продавцы в сегменте МФО и покупатели уходят с онлайн-площадок и переходят в режим прямых сделок.

«Никто не знает, что было продано, кому и по каким ценам, а это прямой путь к разного рода злоупотреблениям, особенно на стадии второй и третьей перепродажи долга. В итоге такие долги могут оказаться далеко за пределами официальных коллекторов из списка ФССП»,— предупреждает глава Debex. По его оценкам, в сегменте МФО в месяц по серым схемам может продаваться более 3 млрд руб. долгов.

Сами коллекторы подтверждают снижение цен на рынке преимущественно на необеспеченные кредиты, не ожидая их роста во втором полугодии. В то же время «не стоит забывать, что в прошлом году в ряде случаев они были завышены и их рост поддерживался отчасти высоким спросом со стороны инвесторов,— подчеркивает президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев.— В этом году из-за кризиса и более осторожной политики инвестирования ситуация вернулась к прежним показателям в части цены».

По мнению господина Мехтиева, в кризис, когда возрастают риски, в том числе репутационные, перед кредитором стоит задача сохранить свой имидж и минимизировать проблемы от продажи, поэтому к покупателям по-прежнему предъявляются строгие требования: осуществление деятельности с соблюдением законодательства, нахождение компании в реестре.

Полина Трифонова