Банки поглощены слияниями

В прошлом году Банк России отозвал минимальное количество лицензий, как минимум за последние десять лет. В 2023 году эксперты ожидают большей активности регулятора, но все же сокращение числа игроков будет происходить в основном за счет сделок слияния и поглощения, а не за счет принудительного или добровольного ухода с рынка, уверены аналитики. Немалую роль в этом сыграют иностранные игроки, ищущие пути выхода из России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В прошлом году ЦБ отозвал всего две лицензии у банков и одну у небанковской кредитной организации. Это антирекорд с 2009 года, когда Банк России отозвал всего две лицензии. «На фоне военной операции ЦБ ослабил регуляторную хватку, плюс система сильно очистилась за последние годы, в том числе был накоплен достаточный для встречи кризиса капитал»,— указывает управляющий партнер ФГ «Дмитрий Донской» Дмитрий Курбатский. В 2023 году мы ожидаем около десяти отзывов, пять самоликвидаций и около 10–12 сделок (в прошлом году было примерно 20–25) по продаже банков. При этом, по его мнению, покупателями банков будут профильные игроки.

Прогноз по отзывам лицензий эксперты в целом разделяют. «Мы ожидаем, что темпы отзыва лицензий несколько возрастут, ЦБ постепенно выходит из режима регуляторных послаблений, предоставленных банковскому сектору в 2022 году, и может усилить прессинг по отношению к убыточным и слабым банкам,— указывает старший управляющий директор НКР Александр Проклов.— Однако вряд ли темпы отзыва или сдачи лицензий вернутся к тем, которые мы видели несколько лет назад, поскольку основная расчистка рынка уже завершена». Существенная активизация отзывов лицензий мелких банков в связи с нарушениями 115-ФЗ также маловероятна, пик отзывов лицензий по этому основанию, возможно, уже пройден в доковидный период, указывает независимый эксперт Алексей Нечаев. Тем не менее в секторе все еще остаются десятки кредитных организаций с неудовлетворительными показателями операционной эффективности и рентабельности, без определенной бизнес-модели, с сомнительным качеством активов, говорит управляющий директор «Эксперт РА» Юрий Беликов. По его словам, прогнозировать регуляторную активность по выводу игроков с рынка стало крайне сложно начиная с 2020 года. Вместе с тем логично предположить, что и принудительные выводы не будут значительно учащаться, чтобы не спровоцировать дополнительное снижение доверия к банковской системе, локальные вспышки паники вкладчиков и тому подобные события, заключает эксперт.

Добровольные сдачи лицензий также кажутся экспертам маловероятными. В 2022 году они «были единичными, и причина тому — также глобальная неопределенность», говорит Юрий Беликов. «В некоторых случаях, даже осознавая нерентабельность и бесперспективность своего банковского бизнеса, бенефициары не принимали решения о его сворачивании, поскольку не видели оптимальных и надежных направлений релокации капитала в экономике»,— отмечает он. В целом такая неопределенность будет сохраняться и в 2023 году, полагает эксперт. «Прецедентов добровольной сдачи лицензии в минувшие годы было крайне немного. Однако нет предпосылок для увеличения их числа и сейчас, даже, если иметь в виду "дочки" иностранных банков, для которых едва ли это станет рациональным решением,— считает господин Нечаев.— Скорее всего, они продолжат занимать выжидательную позицию, если только не возникнет чрезвычайного санкционного давления, которое заставит их бежать с российского рынка».

Таким образом, по прогнозам экспертов, в 2023 году поглощения по частоте могут обогнать отзывы и аннулирования лицензий. По словам экономиста, независимого финансового эксперта Надежды Громовой, особая судьба будет у банков с иностранным участием. Банки из недружественных государств, скорее всего, либо уйдут сами, если не занимают достаточно большую долю рынка, либо будут выкуплены. «Поглощать других игроков будут в первую очередь крупные госбанки. Иногда это может быть для них альтернативным способом необходимой докапитализации»,— уверен господин Беликов. «Участники рынка продолжат вести диалог по покупке ряда банков с иностранным участием, при этом цены на такие банки за последние полгода значительно выросли с 0,2–0,4 до 0,6–0,8 капитала с учетом восстановления сектора и показателей третьего—четвертого кварталов, что делают эти активы менее интересными,— полагает Дмитрий Курбатский.— Цены на нишевые и доходные банки будут находиться в районе капитала и более, на традиционные классические банки с низкой рентабельностью и кризисом идей по развитию — на уровне 0,7–0,8 капитала».

При этом, напоминает Юрий Беликов, любые сделки с капиталом крупных иностранных банков будут тщательно администрироваться. «А масштаб их бизнеса может означать значимость потерь для контролирующих зарубежных групп в случае принятия решения о продаже банка с дисконтом»,— добавляет он.

В целом же, по оценкам независимого эксперта Андрея Бархоты, количество кредитных организаций, участвующих в сделках слияния и поглощения, может составить в 2023 году 5–15% от общего числа действующих организаций. «В текущем году общее число таких сделок может превысить десять, из которых по крайней мере две-три придутся на кредитные организации с капиталом не менее 50 млрд руб.,— полагает он.— Мультипликаторы по сделкам M&A будут находиться в диапазоне 0,2–0,7 капитала». В то же время, поскольку продажа иностранных банков затруднена сложностями процедуры согласования сделок, «велика вероятность того, что крупнейшие иностранные банки не сменят своего владельца в 2023 году, а будут демонстрировать чудеса эффективности, оптимизируя издержки», заключает господин Бархота.

Ксения Дементьева, Максим Буйлов, Юлия Пославская, Ольга Шерункова