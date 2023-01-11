Поскольку постольку

Вслед за утверждением правительством «дорожной карты» по развитию товарной биржевой торговли на внутреннем рынке ФАС приступила к созданию инфраструктуры для нее. Так, служба предлагает создать на ее базе межведомственную комиссию из представителей Банка России, Минфина, Минэкономики и других ведомств — ей предстоит оценивать методику расчета ценовых индикаторов на товары для формирования в России независимой от глобальных рынков системы ценообразования. В ФАС рассчитывают, что появление отечественных индикаторов позволит снизить зависимость экономики от мировых цен — участники рынка потеряли возможность их использовать из-за неполной конвертируемости рубля и ограничений на участие РФ в глобальной торговле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Возглавляемая Максимом Шаскольским ФАС готовится решать ценовые вопросы в изолированной экономике максимально широким консенсусом регуляторов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Возглавляемая Максимом Шаскольским ФАС готовится решать ценовые вопросы в изолированной экономике максимально широким консенсусом регуляторов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

ФАС продолжает выстраивать инфраструктуру развития системы национальных индикаторов — они должны обеспечить прозрачную систему ценообразования на внутреннем рынке и снизить зависимость от зарубежных поставщиков ценовой информации. Для этого ФАС предлагает создать на базе своего Биржевого комитета коллегиальный орган по оценке индикаторов цен на товары. Согласно подготовленному службой проекту постановления правительства, в него помимо самой ФАС войдут представители Минфина, Минэкономики, Минпромторга, Минсельхоза, Минэнерго, ФНС и Банка России. Основанием для проведения оценки методики расчета индикаторов станет заявление организатора торговли в ЦБ, следует из документа.

Сейчас участники рынка испытывают дефицит ценовой информации, поскольку потеряли возможность использовать международные индикаторы из-за частичной изоляции РФ от внешних рынков и неполной конвертируемости рубля, создающей неоднозначности при пересчете мировых цен в рублевые за счет расхождений официального, биржевого и реального курса на рынках наличной валюты. Для создания «суверенной» системы ценообразования правительство в конце декабря утвердило разработанную ФАС «дорожную карту» по системному развитию на внутреннем рынке товарной биржевой торговли. Всего «дорожная карта» предполагала 38 мер, в том числе обмен данными между биржей и ведомствами (см. “Ъ” от 28 декабря 2022 года).

В ФАС необходимость создания отечественных индикаторов объясняют тем, что до последнего времени российские площадки пользовались зарубежными данными, включая иностранные товарные индексы. «Внутренние цены, привязанные к так называемым нетбэкам, создают предпосылки завышения цен для российских производителей и потребителей»,— добавляют в службе. Предполагается, что в 2023 году начнется применение индикаторов на ключевые товары — их перечень, напомним, будет определяться правительством. При этом на глобальных рынках формирование конкретных ценовых индикаторов само по себе является эволюционным рыночным процессом, ведущим к совершенствованию механизмов их расчета, однако у российских рынков нет на это времени. Вероятно, коллегиальный орган и должен ускорить поиск оптимальных вариантов ценообразования за счет анализа данных ведомственных информационных систем его участников — в комиссию войдут как ведомства, консолидирующие данные о расходах (Минфин) и расчетах (ЦБ и ФНС), так и регуляторы основных рынков — топливно-энергетических, товарных и продовольственных. Впрочем, эффективность такого взаимодействия пока предсказать сложно — обобщение правил игры для таких массивов данных потребует значительной аналитической работы и взаимной увязки интересов многих отраслей.

Исполняющий обязанности директора Института конкурентной политики и регулирования рынков НИУ ВШЭ Олег Москвитин обращает внимание на возможность пересмотра ставших неэффективными индикаторов по мотивированному требованию любого из членов Биржевого комитета ФАС. Руководитель направления экономических исследований юрфирмы Kulik & Partners Law. Economics Татьяна Басова отмечает, что биржевые и внебиржевые индексы цен часто применяются экспертами или компаниями для развития товарного рынка без детального исследования механизма их расчета и факторов, которые могут оказывать влияние на их динамику. «Документ на правительственном уровне, предусматривающий синергию полномочий Биржевого комитета ФАС и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти в вопросе оценки национальных индексов (индикаторов) на товары, решает проблему "хронической недоизученности" ценообразующих факторов на товарно-сырьевые ресурсы и снижает необходимость прямого ценового регулирования или последствия нерыночного ценообразования на внутреннем рынке»,— рассказывает эксперт. Предполагается, что новый институт за счет согласованности позиций вовлеченных органов власти и бизнеса сократит количество ценовых предписаний ФАС (для прекращения злоупотребления хозсубъектами доминирующим положением), которые служба использовала в качестве оперативной меры антимонопольного контроля за ценами в 2021–2022 годах.

Диана Галиева, Олег Сапожков