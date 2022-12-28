АвтоВАЗ определился с планами

В следующем году бывший завод Nissan может выпустить до 10 тыс. автомобилей трех моделей Lada. Эксперты считают, что новая линейка концерна АвтоВАЗ, которая будет выпускаться на петербургской площадке, будет представлять собой лицензионные китайские автомобили стоимостью от 2 млн до 3 млн рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава компании Максим Соколов сообщил, что «АвтоВАЗ» ведет переговоры с несколькими потенциальными партнерами по производству автомобилей, причем с китайскими компаниями они находятся на финальной стадии

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Глава компании Максим Соколов сообщил, что «АвтоВАЗ» ведет переговоры с несколькими потенциальными партнерами по производству автомобилей, причем с китайскими компаниями они находятся на финальной стадии

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

АвтоВАЗ в 2023 году планирует выпустить около 10 тыс. автомобилей на площадке бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге, сообщил накануне президент компании Максим Соколов. По его словам, на первоначальном этапе будут выпускаться три модели под брендом Lada, в том числе седаны С-класса и кроссоверы D-класса. «Не совсем премиум, но более дорогие. Это будет C и это будет класс D»,— цитируют господина Соколова РИА Новости. Ранее он говорил, что автомобили, производство которых планируется начать во второй половине 2023 года, будут выпускаться в сегментах, исключающих конкуренцию с моделями, выпускаемыми АвтоВАЗом в настоящее время.

Господин Соколов также добавил, что компания ведет переговоры с несколькими потенциальными партнерами по производству автомобилей, причем с китайскими компаниями они находятся на финальной стадии. «Возможно, это будет даже не один китайский автопроизводитель. И для балансировки нашего модельного ряда, который мы будем производить на мощностях Nissan, и для балансировки спроса»,— уточнил президент АвтоВАЗа.

Ценовые характеристики господин Соколов не назвал, однако независимый автоэксперт Сергей Бургазлиев считает, что для седанов цена составит около 2 млн рублей, а для кроссоверов, которые будут близки к выпускавшемуся на предприятии X-Trail,— от 2,4 млн до 3 млн рублей. По мнению эксперта, освоение выпуска автомобилей на промплощадке бывшего завода Nissan будет осуществляться путем приобретения лицензий у дружественных стран. В этом АвтоВАЗу помогут планируемые изменения в постановление правительства РФ № 719, которые, в случае принятия, позволят для оценки локализации учитывать расходы на приобретение лицензий для освоения производства продукции автомобильной промышленности. Ранее глава АвтоВАЗа утверждал, что на петербургской промплощадке планируется в короткие сроки достичь уровня локализации бывшего завода Nissan (1500 баллов по классификации Минпромторга). Озвученные компанией производственные планы на 2023 год господин Бургазлиев считает вполне достижимыми.

Nissan объявил об уходе с российского рынка в конце октября. До этого, с марта, автозавод в Петербурге находился в простое, по официальной версии — из-за проблем с поставкой комплектующих. Как сообщал Минпромторг, Nissan согласился передать свои активы российскому правительству за символическую цену €1. Собственником активов японского автоконцерна стало подведомственное Минпромторгу ФГУП НАМИ, управление ими отдано АвтоВАЗу.

Вячеслав Калашников