Криптобиржа Coinbase сократит 20% сотрудников

Сегодня, 10 января, крупнейшая в США криптобиржа Coinbase объявила о решении снизить свои операционные расходы на 25%, что включает в себя сокращение 950 рабочих мест — это 20% всего числа сотрудников компании. В июне прошлого года компания уже сообщала о сокращении 18% персонала, «чтобы сохранить стабильность бизнеса в период экономического спада».

В этот раз руководство компании заявило: «Coinbase обладает достаточным капиталом, и криптоиндустрия никуда не уходит. Но в 2022 году крипторынок стал сокращаться вместе с мировой экономикой. Мы также стали свидетелями падения некоторых крупных игроков рынка, что может вызвать дальнейшее разрастание сложной ситуации».

Действительно, в прошлом году криптовалютный рынок показал стремительное падение. Курс биткойна снизился на 65%, обанкротилась одна из крупнейших криптоплатформ — FTX, это отразилось на всем остальном рынке. Но Coinbase полагает, что все это — временные сложности. «Несмотря ни на что, наша компания и индустрия продвигаются вперед,— полагает глава Coinbase Брайан Армстронг.— Я оптимистично настроен в отношении и нашего будущего, и будущего криптоиндустрии. Прогресс не всегда развивается прямолинейно, иногда кажется, что мы делаем два шага вперед и один шаг назад».

Евгений Хвостик