WSJ: один из крупнейших криптовалютных кредиторов, Genesis, близок к банкротству

Руководство криптовалютной компании Genesis Global Trading объявило о сокращении 30% сотрудников и рассматривает возможность подачи заявления о банкротстве. Об этом со ссылкой на собственные источники в одном из крупнейших криптовалютных кредиторов мира сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Сокращения затронули все отделы компании, уточняет газета. В общей сложности вчера, 5 января, были уволены порядка 60 сотрудников. Теперь в Genesis работают всего 145 человек.

Компания испытывает серьезные проблемы с середины прошлого года. Первым ударом по финансовой стабильности Genesis стало банкротство криптовалютного хедж-фонда Three Arrows Capital. Ему Genesis в свое время выдал кредит на $2,4 млрд. И уже через месяц после объявления о банкротстве Three Arrows руководство Genesis сообщило о сокращении 20% своих сотрудников. Вторым серьезным ударом по криптовалютному кредитору стало банкротство FTX и Alameda Research в ноябре прошлого года. По данным источников WSJ, Genesis в свое время выдала Alameda кредиты «по меньшей мере на сотни миллионов долларов».

Уже через несколько дней после краха FTX Group руководство Genesis объявило о приостановке выдачи и погашения кредитов. Как уточняет WSJ, тогда же компания обратилась за помощью к инвестбанку Moelis & Co., а также к консалтинговым компаниям Proskauer Rose и Kirkland & Ellis, пытаясь найти способ избежать банкротства. Среди прочего Genesis искал новых инвесторов, готовых вложить в компанию порядка $1 млрд. Тем не менее, по данным источников WSJ, сейчас Genesis и Moelis рассматривают возможность подачи заявления в соответствии со статьей 11 Кодекса США о банкротстве. Эта статья предусматривает предоставление временной защиты от кредиторов с целью дать компании возможность дальнейшего функционирования.

Подробнее о ситуации с FTX читайте в материале «Криптовалюта не зашла американским политикам».

Кирилл Сарханянц