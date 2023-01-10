Бюджет ушел в приемлемый минус

Белый дом представил во вторник, 10 января, первые итоги исполнения федерального бюджета за 2022 год — он закрыт с дефицитом в 2,3% ВВП, или 3,3 трлн руб. Благодаря сильно выросшим в цене нефти и газу доходы госказны в минувшем году увеличились по сравнению с принятым до военной операции законом о бюджете на 2,6 трлн руб. Расходы при этом взлетели почти втрое выше — на 7,4 трлн руб. к начальному плану. В условиях неопределенности и расширения санкций правительство в 2022-м управляло бюджетом фактически в ручном режиме, устанавливая «разовые» налоги, приостанавливая действие бюджетного правила, тратя ФНБ и принимая дорогостоящие пакеты мер поддержки населения и бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Возглавляемый Антоном Силуановым Минфин сумел в целом успешно закрыть самый сложный за последние годы бюджет

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Возглавляемый Антоном Силуановым Минфин сумел в целом успешно закрыть самый сложный за последние годы бюджет

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Правительство на заседании 10 января подвело первые итоги исполнения федерального бюджета 2022 года.

Как сообщил министр финансов Антон Силуанов, дефицит составил 2,3% ВВП, или 3,3 трлн руб. (по итогам 11 месяцев бюджет все еще был в профиците).

Таким образом, «дыра» в госказне оказалась несколько больше последних, декабрьских ожиданий: Минфин тогда прогнозировал ее на уровне до 2% ВВП. До этого, осенью, речь шла о дефиците в 0,9% ВВП.

Напомним, что изначально, в законе о бюджете-2022, принятом менее чем за три месяца до начала военной операции РФ на Украине, в начале декабря 2021-го, фигурировали цифры с другим знаком. Тогда власти ожидали профицита в размере 1% ВВП. Впрочем, и сам российский ВВП-2022 по прошлогодним раскладам должен был вырасти — на 3%. В итоге же сейчас речь идет о падении экономики в 2022 году на 2,5–2,9% (первая точная оценка появится в середине февраля).

Несмотря на макроэкономические и геополитические бури первого года военной операции, бюджет-2022 в ходе его исполнения, в отличие от прошлых лет, Госдумой ни разу не правился — менялись лишь прогнозные оценки доходов и бюджетная роспись расходов. Во-первых, широкие бюджетные полномочия Белого дома позволяли обходиться без законодательной правки, во-вторых, менять нормы закона в условиях внешней и внутренней неопределенности, а также постоянно меняющих свою конфигурацию санкций было бы довольно бессмысленно.

Так что сравнение сохранившихся в законе начальных цифр с итоговыми позволяет косвенно оценить «эффект СВО» для бюджета (более значимых факторов, повлиявших на госфинансы и на экономику РФ в целом, не обнаруживается).

При плане 25,02 трлн руб. доходы в итоге составили 27,77 трлн руб. (плюс 2,57 трлн руб.). Расходы же выросли втрое значительнее — при плановых 23,69 трлн руб. они увеличились до 31,11 трлн руб. (это плюс 7,42 трлн руб.). Понятно, что в условиях 2022 года о ранее желаемой Минфином нормализации бюджетной политики, предполагающей сдерживание расходов, речи идти не могло (она отложена на 2025 год). Так что по сравнению с 2021 годом траты в итоге выросли сразу на 6,35 трлн руб.

Действие бюджетного правила в 2022 году, напомним, было приостановлено, а дополнительные нефтегазовые доходы уже не накапливались в Фонде национального благосостояния (ФНБ), как раньше, а в основном шли на текущие нужды. Для финансирования дефицита начиная с октября пришлось начать тратить и сам ФНБ. Для этого часть замороженной из-за санкций валюты на счетах Минфина в Центробанке (евро, фунты и иены) условно конвертировалась в рубли, то есть фактически производилась рублевая эмиссия. Антон Силуанов ранее говорил о намерении потратить из ФНБ в 2022 году в итоге 2 трлн руб. Вторым источником покрытия дефицита стало активизированное Минфином ближе к концу года привлечение средств с финансового рынка через размещение госбумаг. Только за декабрь их было размещено на 1,44 трлн руб.

Точно перечислить, на что именно пошли дополнительные траты в 7,42 трлн руб., закрытая в этом году для публики расходная часть бюджета уже не позволяет.

Напомним, с мая 2022-го Минфин публикует данные об исполнении бюджета в урезанном виде — из отчетности исчезли разделы о структуре расходов, в том числе военных, об источниках финансирования дефицита, а также цифры о состоянии госказны в завершившемся месяце. «Закрытие» бюджета ведомство тогда объяснило намерением сократить риски введения новых санкций.

Известно, впрочем, что на рост расходов повлияла выданная государственным внебюджетным фондам компенсация в размере 770 млрд руб. за предоставленную бизнесу в минувшем году отсрочку по уплате страховых взносов. Антон Силуанов во вторник пояснил, что без учета этих средств, которые вернутся в бюджет в 2023 году, дефицит-2022 снизился бы до 1,8% ВВП. Также росту расходов способствовал перенос «влево» части запланированных на 2023 год расходов, а также финансирование многочисленных пакетов мер поддержки, принимавшихся правительством в течение года. Во вторник Антон Силуанов напомнил о наиболее социальных из них. Это индексация на 10% пенсий работающим пенсионерам, прожиточного минимума и МРОТ (на это было направлено 500 млрд руб.), финансирование новой выплаты на детей от 8 до 16 лет (более 400 млрд руб.), а также субсидирование кредитов для бизнеса и льготной ипотеки.

Что касается доходной части бюджета, то ее в 2022 году прежде всего спасли нефтегазовые доходы и «Газпром».

Средняя цена нефти российского сорта Urals по итогам 2022 года составила $76,09 за баррель, и такой результат — лучший для бюджета и нефтяных компаний за последние восемь лет. В 2021 году российская нефть стоила $69 за баррель. Данных по таким доходам за 12 месяцев пока нет, но известно, что по итогам января—ноября благодаря выросшим ценам на энергоресурсы нефтегазовые доходы были в значительном плюсе к прошлому году, составив 10,66 трлн руб. (на 30% больше, чем в январе—ноябре 2021 года). При этом «Газпром» в октябре—декабре заплатил тремя частями дополнительный НДПИ на общую сумму в 1,244 трлн руб. (см. “Ъ” от 14 ноября). Эти деньги корпорация отдала бюджету вместо выплаты дивидендов акционерам за 2021 год.

Ситуация с ненефтегазовыми доходами в 2022 году выглядела похуже: по итогам 11 месяцев было минус 1% по сравнению с таким же периодом прошлого года. При этом и здесь не обошлось без денег «Газпрома»: в ненефтегазовые доходы были зачислены 600 млрд руб. дивидендов корпорации за первую половину этого года. Антон Силуанов во вторник кроме эффекта нефтегазовых доходов выделил прирост по НДС в результате восстановления спроса и деловой активности во второй половине минувшего года.

Вадим Вислогузов, Евгения Крючкова