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Коммерсантъ FM
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Прошлый ВВП нынешнему не поддержка

Мониторинг статистики

В самом конце 2022 года Росстат опубликовал обновленную статистику о российском ВВП. Оценка роста экономики в 2021 году значительно повышена — до 5,6% с 4,7%. Оценка спада ВВП в 2020 году оставлена на уровне 2,7%. В результате новой оценки рост ВВП в 2021-м оказался максимальным с 2007 года, а сам пересмотр — рекордным за всю историю подобных предновогодних «переоценок», в номинальном выражении объем ВВП повышен Росстатом на 4,3 трлн руб.

Пояснения статистиков о причинах пересмотра максимально расплывчаты. Сказано, что он является результатом «годовых итогов федеральных статнаблюдений, данных годовой бюджетной (бухгалтерской) отчетности Федерального казначейства… итогов разработки годовых таблиц ресурсов и использования товаров и услуг за 2020 год, актуализированных данных отраслевой статистики и платежного баланса». В Минэкономики добавили, что новая цифра роста ВВП 2021 года — это «свидетельство высокой адаптивности российской экономики к внешним вызовам, ее способности к быстрой "регенерации" и трансформации».

Отметим, что столь заметный пересмотр показателя в силу «эффекта базы» может заметно ухудшить результат 2022 года. До публикации пересмотренных данных Минэкономики оценивало снижение ВВП за январь—ноябрь 2022 года в 2,1% при годовом прогнозе спада в 2,9%. В середине декабря Владимир Путин отмечал, что падение экономики ожидается на уровне 2,5% — таким оно, вероятнее всего, и окажется к концу 2023 года (первая оценка появится в середине февраля).

Комментируя количественные данные, качество экономической динамики представители власти обсуждают менее охотно. Опубликованные вместе с пересмотром за 2021 год данные об использовании ВВП за третий квартал (это сумма расходов всех секторов на конечное потребление, валовое накопление капитала и запасов, чистый экспорт) улучшений не фиксируют. Положительный вклад в изменение ВВП по итогам года, вероятнее всего, будут вносить лишь траты на импорт.

На этом фоне внутригодовая динамика экономики к концу 2022 года заметно ухудшилась (см. график), прежде всего — за счет сектора услуг и частного спроса. Хотя сценарий резкого обвала и столь же резкого восстановления экономики РФ не реализовался, вариант продолжительной вялотекущей рецессии становится все более вероятным.

Артем Чугунов

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