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Коммерсантъ FM
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Трейдеры в России разлюбили риск

Как изменилась стратегия игроков фондового рынка

Российские инвесторы стали меньше рисковать и больше доверять профессиональным консультантам: Центробанк попытался сформулировать, как изменился портрет типичного розничного трейдера после недавних политических и экономических шоков. Оказалось, что на фоне общей неопределенности россияне стали меньше уделять внимание торговле на рынке. При этом доля клиентов со счетами от 100 тыс. руб. до 6 млн руб. выросла. Но это произошло, в том числе из-за снижения стоимости портфелей более крупных игроков.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Вместе с тем именно инвесторы с портфелями до 6 млн руб. стали активнее перераспределять свои вложения, чтобы защититься от различных непредвиденных событий, сообщает регулятор. В то же как более состоятельные трейдеры, наоборот, стали реже диверсифицировать свои портфели. О том, как еще события прошлого года повлияли на российских частных инвесторов, в справке “Ъ FM”.

Временная приостановка торгов на бирже, заморозка иностранных активов и общая неопределенность, которая возникла в прошлом году, привели к тому, что частные инвесторы стали уделять совершению сделок с ценными бумагами в среднем два-три дня в месяц. В основном свою активность снизили мужчины в возрасте от 40 до 60 лет.

При этом больше половины частных трейдеров, у которых на счетах уже лежали деньги, перестали вкладывать их. На этом фоне инвесторы стали чаще интересоваться тем, чтобы передавать свои средства в доверительное управление. Правда, в основном это люди старших возрастов.

Как показали данные Центробанка, клиенты в рамках индивидуальных стратегий управления получили меньший убыток, чем клиенты стандартных стратегий: чуть больше 3% против 8,5%. Хотя в ряде случае потери сторонников индивидуальных стратегий управления оказывались выше из-за того, что в их портфелях было больше иностранных ценных бумаг.

В целом снижение стоимости активов состоятельных клиентов привело к тому, что доля инвесторов со средним портфелем (от 100 тыс. руб. до 6 млн руб.) выросла. И они теперь стали активнее перераспределять свои средства. При этом, несмотря на неопределенность, приток новых клиентов все равно происходит. Например, за первое полугодие 2022-го количество женщин, которые инвестируют через брокеров, увеличилось на 2%.

В ноябре 2022 года представители Мосбиржи заявляли, что доля частных инвесторов на площадке превысила 80%. При этом замглавы Минфина Алексей Моисеев отмечал, что большинство розничных трейдеров приходят на фондовый рынок отчасти от безысходности. Опыт стран, которые столкнулись с санкционным давлением, показывает, что население не видит для себя другого способа долгосрочного сохранения сбережений и приумножения их темпами выше инфляции, пояснял господин Моисеев.

Чего ждать в 2023 году от рынка акций

Однако, по мнению инвестбанкира Евгения Когана, в нынешнем виде российский рынок не очень подходит даже для сбережения средств, и инвесторы это понимают: «Текущий рынок — это все-таки в основном рынок спекулянтов. И если мы посмотрим, что творится на акциях второго или третьего эшелона, то увидим следы их творческой работы. Российский рынок стал достаточно невысоколиквидным и весьма спекулятивным, на нем очень много именно частников с небольшими деньгами и очень мало действительно крупных институционалов. Если мы будем говорить про первых, то они понимают, что горизонт их планирования сегодня не три-пять лет, а, к сожалению, иногда несколько дней. Потому что никто не понимает, что будет дальше, вот и все.

Собственно говоря, если до 2022 года рынок отличался тем, что горизонт планирования на нем ежедневно расширялся, и люди думали об инвестициях на несколько лет вперед, то сейчас это срок в пять дней максимум. В такой ситуации с трудом можно что-то прогнозировать, потому что ты очень сильно завязан на геополитике, и любые новости могут этот рынок либо поднять, либо обрушить. К экономике это, конечно, имеет отношение, но весьма и весьма опосредованное».

При этом банки и брокеры с оптимизмом смотрят на перспективы российского фондового рынка. Так, например, аналитики SberCIB прогнозируют, что в этом году индекс Мосбиржи вырастет на 20%.

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Владислав Викторов

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