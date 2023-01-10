ПСБ: баррель Urals стоил не $37,8 как писало Bloomberg, а $57,4

Эксперты аналитического центра Промсвязьбанка («ПСБ Аналитика») проанализировали данные агентства Bloomberg, согласно которым 6 января нефть марки Urals в порту Приморск торговалась по $37,8, что в 1,5 раза ниже введенного потолка. По их оценке, такая цена возникла из-за смены формы подсчета и реальная стоимость барреля составляла $57,4.

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Эксперты ПСБ поясняют, что названная агентством цена получилась в результате смены методики подсчетов. По старым расчетам в портах Средиземноморья нефть Urals на 6 января стоила $57,4, а через порт Приморска в 2022 году отправлялось порядка 15% российской нефти на экспорт. «Важно понимать, что это расчетная котировка Argus в порту Приморска на базе FOB, тогда как ранее агентство считало котировки в портах Средиземноморья и на базе CIF. Иными словами, в новом варианте не учитываются доставка, страховка, перевалка, поэтому цены ниже»,— сообщает «ПСБ Аналитика».

CIF — международный коммерческий торговый термин, обозначение цены товара, предполагающее оплату за счет продавца стоимости погрузки товара на судно, перевозки и страхования до места назначения. Термин FOB расшифровывается дословно как «Free On Board», то есть продавец может считаться выполнившим свои обязательства после того, как товар оказался на борту.

С учетом эмбарго аналитики полагают, что поставки сократятся до 10%, в этой связи названный уровень цен в порту Приморска не выглядит пугающим. По прогнозу ПСБ, в 2023 году нефть марки Urals будет в среднем стоить в районе $64 за баррель, а дисконт к нефти сорта Brent составит порядка $20 за баррель.

Средняя цена на нефть марки Urals за 2022 год выросла до $76,09 за баррель в сравнении со средней ценой за аналогичный период 2021 года — $69 за баррель. При этом средняя цена Urals за декабрь 2022 года составила $50,47, что на треть ниже, чем в декабре 2021 года ($72,71 за баррель), к ноябрю ($66,47) цена снизилась на 24%.

О ситуации в отрасли читайте в публикации «Ъ» «Как мы до этого докачались».

Мария Федотова