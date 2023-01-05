Средняя цена нефти Urals в декабре 2022 года снизилась почти на треть год к году

Средняя цена на нефть марки Urals за 2022 год выросла до $76,09 за баррель в сравнении со средней ценой за аналогичный период 2021 года — $69 за баррель, сообщила пресс-служба Министерства финансов России. При этом средняя цена Urals за декабрь 2022 года составила $50,47, что на треть ниже, чем в декабре 2021 года ($72,71 за баррель), к ноябрю ($66,47) цена снизилась на 24%.

5 декабря вступил в силу потолок цен на российскую нефть, установленный на уровне $60 за баррель, это решение приняли страны ЕС, G7 и Австралия. 8 декабря стоимость Urals составляла $43,73 за баррель, сообщало агентство Bloomberg. Агентство отметило, что Urals торгуется значительно ниже потолка.

В конце декабря Владимир Путин утвердил российский ответ на потолок цен на нефть. Сырье запрещено продавать, если в контракте прямо или косвенно указан механизм фиксации предельной стоимости. То же касается и нефтепродуктов. Указ вступает в силу 1 февраля текущего года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Потолок им не указ».

Эрдни Кагалтынов