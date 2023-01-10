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Коммерсантъ FM
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В ОДКБ думают, куда перенести учения «Нерушимое братство-2023», после отказа Армении их принять

Минобороны Армении передало информацию в Объеденный штаб ОДКБ о том, что проведение учений союза в 2023 году на территории страны нецелесообразно. В ОДКБ прорабатывают возможности проведения маневров в других странах альянса. Об этом сообщил пресс-секретарь Объединенного штаба ОДКБ Владислав Щегрикович.

«В Объединенном штабе ОДКБ в настоящее время вырабатываются предложения о возможности проведения такого учения на территории других государств — членов ОДКБ и уточнении Плана совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2023 год»,— сказал Владислав Щегрикович ТАСС.

1 января Минобороны России сообщило о планах провести учения миротворческих контингентов ОДКБ «Нерушимое братство-2023» в Армении. Сегодня, 10 января, премьер Армении Никол Пашинян сообщил, что Армения отказалась проводить учения союза в 2023 году, потому что это нецелесообразно. В Кремле говорили, что в ОДКБ продолжат обсуждать позицию Армении. В сентябре 2022 года Армения не стала участвовать в учениях ОДКБ в Казахстане из-за очередного обострения военного конфликта с Азербайджаном.

Из-за обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе Армения запрашивала у ОДКБ военную помощь, однако получила отказ. В результате в Армении прошли протесты с требованием выйти из союза. Никол Пашинян также допускал, что после истечения срока мандата российских миротворцев в Нагорном Карабахе страна может направить запрос в Совет Безопасности ООН о предоставлении международного миротворческого контингента.

Олеся Павленко

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