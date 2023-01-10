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Коммерсантъ FM
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В Кремле прокомментировали отказ Армении проводить учения ОДКБ в 2023 году

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в дальнейшем разъяснит детали позиции Армении, которая заявила о нецелесообразности проведения в стране учений организации в 2023 году. При этом он отметил, что Россия продолжит вести диалог с Арменией, поскольку считает ее близким союзником.

«Это достаточно новое заявление премьер-министра Армении, я думаю, по линии ОДКБ коллеги будут на связи, будут прояснять детали позиции Армении. В любом случае Армения — это наш очень близкий союзник, мы будем продолжать диалог, включая и те вопросы, которые сейчас являются весьма сложными»,— сказал господин Песков в ходе пресс-колла.

Ранее сегодня, 10 января, премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Минобороны Армении уведомило Объединенный штаб ОДКБ об отказе проводить учения организации на территории республики. «Во всяком случае, в этом году»,— уточнил господин Пашинян. В сентябре прошлого года Армения не стала участвовать в учениях ОДКБ, которые прошли в Казахстане с 26 сентября по 8 октября, в связи с приграничным конфликтом с Азербайджаном.

О том, что совместное учение миротворческих контингентов ОДКБ «Нерушимое братство-2023» пройдет на территории Армении, уведомило 1 января Минобороны РФ.

Милена Костерева

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