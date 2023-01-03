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Коммерсантъ FM
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Польша хочет через ООН получить репарации от Германии

Польша направила заявление в ООН с просьбой помочь получить военные репарации от Германии. Об этом сообщил замглавы польского МИДа, уполномоченный правительства по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик.

«Мы просим вмешаться в этот вопрос, создать некую платформу для диалога с Германией, которая не хочет вести этот диалог»,— рассказал он журналистам (цитата по «РИА Новости»). Ранее с аналогичной просьбой Польша обратилась в Совет Европы и ЮНЕСКО.

3 сентября глава МИД Польши Збигнев Рау подписал ноту с требованием репараций от Германии за разрушения во Вторую мировую войну. Размер военного ущерба Варшава оценивает в 6,2 трлн злотых ($1,3 трлн). В список требований включили возврат активов и пассивов польских госбанков, украденных немецким государством в 1939–1945 годах, а также возмещение ущерба жертвам агрессии и немецкой оккупации и членам их семей

Подробности — в материале «Ъ» «Визит не без претензий».

Лаура Кеффер

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