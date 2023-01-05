Режиссер Никита Михалков госпитализирован

Режиссер, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков госпитализирован в одну из столичных больниц с подозрением на коронавирус, сообщили СМИ. Жена господина Михалкова подтвердила информацию о его состоянии изданию Readovka. Она отметила, что диагноз режиссера еще не известен.

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Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Никита Михалков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Ранее в ряде СМИ появилась информация о тяжелом состоянии режиссера после ковидной пневмонии. «Точный диагноз еще не известен»,— прокомментировала Татьяна Евгеньевна.

Telegram-канал Baza сообщал о госпитализации Никиты Михалкова в 17:25, агентство «Интерфакс» — спустя полчаса.

По информации Baza, сначала 77-летнего режиссера госпитализировали в ГКБ №67. Однако затем медики приняли решение перевезти господина Михалкова в другую больницу с помощью реанимационной бригады.

Никита Михалков возглавляет Московский международный кинофестиваль. В 1995 году режиссер получил «Оскара» за картину «Утомленные солнцем», лента «Урга — территория любви» принесла ему еще одну номинацию на «Оскара», также как и картина «12».