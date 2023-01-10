Черногория назвала россиян, получивших «золотой паспорт» в 2022 году

В 2022 году 410 человек получили гражданство Черногории в обмен на инвестиции. В их числе было 140 россиян, следует из списка, опубликованного властями Черногории. Внимание на него обратил Forbes. В перечень попали, в частности, тезки основателя сети магазинов «Красное и белое» Сергея Студенникова, а также его жены Елены Соболевой.

В числе других россиян, оказавшихся в списке:

тезка управляющего партнера инвестиционного фонда Ultimate Capital Евгения Зальцмана;

тезка бывшего главы российского подразделения швейцарского банка UBS Федора Трегубенко;

тезка сооснователя и совладельца производителя индейки, утки и баранины «Дамате» Рашида Хайрова.

Также гражданство Черногории получили создатель блокчейн-сети Ethereum Виталик Бутерин и гимнастка Елизавета Луговских, но им его предоставили не за инвестиции.

В мае 2022 года власти Черногории объявили о продлении до конца года программы «золотых паспортов», предусматривающей получение иностранцами черногорского гражданства в обмен на инвестиции. Решение было принято, несмотря на критику со стороны Евросоюза, который настаивал на завершении программы, так как в ее продлении наиболее заинтересованы россияне.

О том, какие еще страны популярны у релокантов, читайте в материале «Ъ FM» «"Золотые паспорта" меняют прописку».