Все деньги русских будут к нам

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Власти Черногории объявили о продлении до конца года программы «золотых паспортов», предусматривающей получение иностранцами черногорского гражданства в обмен на инвестиции. Решение принято, несмотря на критику со стороны Евросоюза, который в последнее время активно настаивает на завершении черногорской программы. В ее продлении наиболее заинтересованы россияне, составляющие половину всех кандидатов на получение в Черногории «золотого паспорта». С подробностями из Подгорицы — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

О продлении программы «золотых паспортов» до 31 декабря объявил новый черногорский премьер Дритан Абазович в ходе завершившегося в конце минувшей недели визита в Брюссель, где он провел серию встреч с руководством ЕС. Программа, реализуемая в Черногории с 2019 года, предусматривает предоставление иностранцам черногорского гражданства в обмен на инвестиции. Для получения «золотого паспорта» в Черногории необходимо инвестировать в ее экономику €450 тыс. в столице Подгорице или на побережье либо €250 тыс. на севере страны. Кроме того, соискатель должен уплатить €100 тыс. в специальный правительственный фонд развития.

Черногорские власти пошли на продление программы, несмотря на критическое отношение к ней со стороны Евросоюза, куда Черногория намерена вступить. Последний из обращенных к Подгорице призывов прекратить выдачу «золотых паспортов» прозвучал в конце марта. Представитель Еврокомиссии Ана Писонеро Эрнандес напомнила, что Еврокомиссия «последовательно советовала Черногории отказаться от предоставления гражданства инвесторам во избежание рисков отмывания денег, уклонения от налогов, финансирования терроризма, коррупции и организованной преступности». Кроме того, в Брюсселе выражают опасения, что «золотые паспорта» могут попытаться получить граждане РФ и Белоруссии, находящиеся в санкционных списках ЕС.

Премьер Черногории заверил европейских партнеров, что все процедуры в рамках программы «Гражданство в обмен на инвестиции» будут прозрачными и проводиться под строгим контролем, особенно в отношении граждан РФ и Белоруссии.

Вместе с тем, по словам Дритана Абазовича, «было бы некорректно по отношению к людям, подавшим заявку, прекратить программу на полпути».

Заявки иностранцев на получение экономического гражданства рассматривает и оценивает специально организованное правительством для этих целей Агентство по иностранным инвестициям в Черногории. По его информации, с начала действия программы от иностранцев поступило 712 заявок на получение черногорского гражданства через инвестиции. Почти половина из них (343) — от граждан РФ.

Близкий черногорскому руководству источник пояснил “Ъ”, что многие россияне, претендующие на получение паспорта Черногории, инвестируют в туристические объекты на севере страны, прежде всего горнолыжные курорты на горном массиве Беласица, который в этом году будет соединен скоростной автомагистралью со столицей страны. А едва ли не ключевым привлекательным фактором для россиян собеседник “Ъ” считает то, что Черногория является первым среди балканских государств кандидатом на вступление в ЕС.

По данным черногорских НКО, гражданства Черногории по экономическим основаниям добиваются также «граждане Китая, Ливана, некоторых африканских и азиатских стран, несколько человек из Западной Европы, но большинство составляют граждане России».