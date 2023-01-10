Премьер Швеции допустил размещение ядерного оружия в стране

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон допустил размещение ядерного оружия в «мирное время» при вступлении в НАТО. Об этом он заявил на ежегодной национальной конференции Folk och Frsvar в Сэлене.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ульф Кристерссон

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Ульф Кристерссон

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«В то же время, несмотря на то, что другие страны Скандинавии считают это маловероятным, мы считаем, что размещать ядерное оружие на нашей территории в мирное время вполне возможно»,— сказал премьер-министр (цитата по РБК).

Господин Кристерссон добавил, что Швеция присоединится к НАТО без каких-либо формальных условий, как это делали Дания и Норвегия. При вступлении эти государства подчеркивали свой нейтральный статус, а Дания перед присоединением к блоку официально заявила, что не намерена размещать на своей территории в мирное время военные базы и ядерное оружие.

Премьер-министр в своей речи на конференции также выделил ряд преимуществ Швеции для вступления в блок. Среди них — географическое положение, обороноспособность страны, экономика, шведская оборонная промышленность, либертарианские и индивидуалистические ценности, интернационализм и приверженность к миру и глобальной безопасности.

Ранее власти Финляндии исключили возможность размещения ядерного оружия на своей территории при вступлении в альянс. Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО после начала военной операции на Украине. Их членство в альянсе зависит от одобрения Турции и Венгрии. Спикеры парламентов Швеции и Финляндии должны обсудить вступление в НАТО с Турцией в январе 2023 года.

Эрдни Кагалтынов