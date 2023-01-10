Двое пострадавших при крушении Ан-2 в НАО в тяжелом состоянии

Все десять пострадавших в крушении Ан-2 в Ненецком автономном округе (НАО) находятся в амбулатории. Один из них — в крайне тяжелом состоянии, еще двое — в тяжелом. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава России. Местные власти также сообщили, что трех пострадавших уже отпустили домой, остальные будут эвакуированы из амбулатории поселка, где произошло крушение, вертолетом.

«Десять пострадавших в настоящее время находятся в амбулатории поселка Каратайка, среди них двое детей. По оперативным данным, состояние одного из пострадавших оценивается как крайне тяжелое, двое в тяжелом состоянии, четверо в состоянии средней, еще трое, в том числе двое детей,— легкой степени тяжести»,— сообщили в Минздраве. Там добавили, что медики будут принимать решение об эвакуации пострадавших в окружную больницу Нарьян-Мара.

В свою очередь, в пресс-службе губернатора НАО сообщили «РИА Новости», что семерых пострадавших будут эвакуировать из амбулатории поселка Каратайка на вертолете. Медики вылетели к ним, добавили там. Трех пострадавших уже отпустили домой.

Вчера, 9 января, в НАО разбился самолет Ан-2 с 12 пассажирами на борту, крушение произошло в 10 км от поселка Каратайка. Двое погибли, еще десять человек пострадали. По предварительной версии, к трагедии могли привести действия экипажа в сложных метеоусловиях. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

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Олеся Павленко