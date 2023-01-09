В Челябинске отстранили от работы персонал кафе, где посетители заразились гепатитом

Сотрудников двух заведений общественного питания в Челябинске отстранили от работы после того, как несколько посетителей попали в больницу с гепатитом А. Эпидемиологическое расследование проводит управление Роспотребнадзора по региону.

«Установлено, что случаи заболевания, по предварительным данным, связаны с продукцией, изготовленной на двух предприятиях общественного питания, деятельность в которых осуществляют индивидуальные предприниматели»,– сообщает пресс-служба ведомства. В рамках расследования в заведениях выявили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима. По предписанию Роспотребнадзора на предприятиях организован комплекс противоэпидемических мероприятий, том числе проведена заключительная дезинфекция. Персонал отстранили от работы и обследовали на вирусный гепатит А. Продолжаются проверки проб пищи, смывов с объектов внешней среды, дезинфицирующих средств и воды.

В Роспотребнадзоре не называют заведения общепита и число заразившихся гепатитом. По данным СМИ, в больницы попали девять человек после обеда в кафе на улице Энтузиастов.