Мощная вспышка произошла на Солнце 9 января

Вчера, 9 января, на Солнце была зафиксирована вспышка самого высокого класса — X, сообщил Институт прикладной геофизики Росгидромета (ИПГ). Это уже третья по счету мощная вспышка с начала года — две вспышки такого же класса произошли 6 января.

«09 января в 21:50 мск в группе пятен 3184 (на Солнце.— "Ъ") зарегистрирована вспышка X1.9 в рентгеновском диапазоне продолжительностью 20 минут»,— говорится на сайте ИПГ. В тот же день на Солнце также произошли несколько вспышек более низкого класса М.

За весь 2022 год было зарегистрировано только семь вспышек самого высокого класса, уточнила лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. «Хотя событие (9 января.— "Ъ") все еще не относится к рекордным, это вторая по силе солнечная вспышка примерно за пять лет, с сентября 2017 года»,— добавили в лаборатории.

Вспышки на Солнце могут вызывать магнитные бури. Они могут стать причиной сбоев в работе энергетических и навигационных систем, а также вызывать сбои напряжения в промышленных сетях.

О солнечных вспышках и геомагнитных бурях читайте в интервью физика Владимира Махмутова «Ъ-Науке».

Лаура Кеффер