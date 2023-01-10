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Помилуйте ради СВО

Осужденный за организацию ОПС ученый пытается освободиться, чтобы помочь военным

Осужденный на 15 лет и 9 месяцев за хищения бывший гендиректор ООО НИИЦ МАИ-ЛАСТАР доктор технических наук Владимир Анисимов обратился к президенту России с ходатайством о помиловании. Ученый, не признавая вину, говорит, что в случае освобождения готов направить свои знания и опыт на развитие воздушно-космических сил. По его словам, на свободе он принесет стране гораздо больше пользы, чем в заключении.

Доктор технических наук Владимир Анисимов

Доктор технических наук Владимир Анисимов

Фото: «ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова (Ленина) СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

Адвокат Екатерина Чагина сообщила “Ъ”, что ходатайство о помиловании было отправлено через администрацию ИК-1 ФСИН РФ по Тульской области, где отбывает наказание ее подзащитный, в областную комиссию по помилованию. «Мне пока неизвестно, получено ли данное ходатайство, и реакция на него»,— сообщила адвокат, отметив, что оно было направлено заказным письмом.

По словам защитницы, в ходатайстве ее клиент, как и в ходе судебного процесса, не признает вину. «Просьба о помиловании не предполагает обязательного признания этого»,— отметила Екатерина Чагина. По словам защитницы, теперь комиссия, действующая при администрации Тульской области, должна решить, рекомендовать обращение ее клиента в вышестоящую комиссию о помиловании или нет.

Одновременно с ходатайством осужденный распространил открытое письмо, в котором отметил, что обладает сорокалетним опытом научной деятельности, в том числе в области «развития ракетно-космических систем», который можно использовать в специальной военной операции (СВО).

Господин Анисимов хочет оказать «посильную помощь» СВО.

В сентябре 2021 года Химкинский городской суд Московской области назначил гендиректору ООО НИИЦ МАИ-ЛАСТАР Владимиру Анисимову и ряду его коллег наказание в виде заключения в колониях строгого режима на сроки от 15 лет и 9 месяцев до 16 лет. Как следовало из приговора, руководители ФГУП «НПО им Лавочкина» бывший генерал ФСБ Сергей Солодовников, заместитель главы опытно-конструкторского бюро НПО по координации и планированию Виталий Вернигора, сотрудник отдела ФГУП Анатолий Шишкин, Владимир Анисимов и бухгалтер Игорь Корбут вступили в преступный сговор с целью хищения средств предприятия, полученных из бюджета в рамках государственного оборонного заказа, а также от международных коммерческих контрактов.

Как приговор о хищениях из НПО имени Лавочкина вступил в силу

С января 2012 по февраль 2014 года они заказывали и оплачивали в ООО НИИЦ МАИ-ЛАСТАР десятки различных изысканий и исследований, проводимых якобы в интересах ФГУПа. В свою очередь, следствие и суд посчитали эти исследования фиктивными. За них злоумышленники получили не менее 180 млн руб., которые через НПО были обналичены и похищены. Исходя из этого Химкинский горсуд признал подсудимых виновными в организации преступного сообщества или участии в нем (ст. 210 УК) и в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Мособлсуд осенью 2022 года оставил приговор в силе, лишь незначительно снизив сроки с учетом времени, отбытого фигурантами в СИЗО.

Осужденные и их адвокаты по-прежнему утверждают, что в решениях Химкинского и областного судов была допущена ошибка.

Они уже направили в Первый кассационный суд общей юрисдикции жалобы, в которых доказывают невиновность подзащитных. Как пояснил адвокат Олег Старков, защищавший главбуха Сергея Корбута, защита уверена в том, что ликвидированное в 2018 году ООО НИИЦ МАИ-ЛАСТАР являлось не фирмой-однодневкой, а крупной коммерческой структурой с большим портфелем заказов. Оно выполнило 54 исследовательские работы по заказам российских компаний и аэрокосмических фирм из Франции, Италии, Германии, Канады, Китая и Финляндии. При этом никаких нареканий у заказчиков работ не возникало.

Алексей Соковнин

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