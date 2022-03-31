Бухгалтер, преступный мой бухгалтер

Как стало известно “Ъ”, апелляционная инстанция Московского областного суда пересмотрела громкое уголовное дело о хищениях бюджетных средств из ФГУП «НПО имени Лавочкина», совершенных преступным сообществом, организованным бухгалтером и в которое входил генерал-лейтенант ФСБ запаса. По версии следствия, для этого использовались фиктивные контракты на различные исследования с ООО «НИИЦ МАИ-ЛАСТАР». Добиться снижения наказания удалось лишь одному из шести фигурантов. Ранее они получили от 15 до 16 лет строгого режима.
Генералу Солодовникову не удалось добиться смягчения приговора
Фото: Сергей Мартиросян, Коммерсантъ
Для того чтобы разобраться в жалобах шести фигурантов и их защитников, тройке под председательством опытнейшей судьи Мособлсуда Марины Алябушевой понадобилось три дня. Долгими были и расследование деятельности ОПС, и судебное следствие, проведенное Химкинским горсудом.
Уголовное дело в отношении сотрудников ФГУП «НПО имени Лавочкина» и их коммерческих партнеров было возбуждено МВД весной 2014 года. Основанием для этого стали результаты проверки, проведенной сотрудниками прокуратуры и ГУЭБиПК МВД РФ.
По версии следствия, тогдашние руководитель ФГУПа Валерий Романов, его заместитель по персоналу, генерал-лейтенант ФСБ в отставке Сергей Солодовников, а также заместитель главы опытно-конструкторского бюро НПО по координации и планированию Виталий Вернигора, сотрудник отдела ФГУПа Анатолий Шишкин, гендиректор и главный бухгалтер ООО «НИИЦ МАИ-ЛАСТАР» Владимир Анисимов и Игорь Корбут «вступили в преступный сговор с целью хищения средств, полученных из бюджета в рамках государственного оборонного заказа». Для его реализации руководители НПО с января 2012-го по февраль 2014 года заказали и оплатили ООО 28 различных изысканий и исследований. Контракты, на которые было потрачено 180 млн руб., посчитало следствие, являлись фиктивными и использовались только для хищений. В НПО полученные средства обналичили, после чего они были поделены между участниками махинаций.
Фигурантов, включая генерал Солодовников, который ранее возглавлял УФСБ по Чечне и курировал от спецслужбы Ракетные войска стратегического назначения, арестовали, обвинив в участии в организованном преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК) и в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). При этом организатором ОПС следствие назвало не руководителей космического НПО, а Игоря Корбута — бухгалтера ООО.
Судебное следствие по делу прошло в Химкинском горсуде Подмосковья, по месту расположения НПО. Разбирательство там длилось с августа 2018 года по сентябрь 2021-го, когда горсуд назначил Виталию Вернигоре, Анатолию Шишкину, Владимиру Анисимову и Игорю Корбуту от 15 лет и 8 месяцев до 15 лет и 9 месяцев строгого режима. Больше всех — 16 лет «строгача» — получил генерал-лейтенант Солодовников. Избежал наказания лишь экс-руководитель НПО имени Лавочкина Валерий Романов, скончавшийся в ходе разбирательства.
Обжалуя приговор, защитники отмечали, что ООО «НИИЦ МАИ-ЛАСТАР», созданное при участии Московского авиационного института и ликвидированное в 2018 году, являлось не фирмой-«однодневкой», как пыталось представить следствие, а крупной коммерческой структурой с большим портфелем заказов. МАИ-ЛАСТАР выполнял исследовательские работы по заказам как российских компаний, так и аэрокосмических фирм из Франции, Италии, Германии, Канады, Китая и Финляндии. В НИИЦ, отмечалось в жалобах, действительно трудились сотрудники НПО имени Лавочкина, но связано это было с тем, что по основному месту работы они получали небольшие зарплаты.
Обвиняемые напоминали, что их заслуги перед страной и космической отраслью были отмечены многочисленными наградами. Например, гендиректор ООО «НИИЦ МАИ-ЛАСТАР» доктор технических наук Владимир Анисимов в мае 2013 года, когда, по версии следствия, совершались хищения, указом президента был удостоен Государственной премии.
Следует отметить, что в основу приговора были положены и признательные показания некоторых фигурантов этого дела, которые они дали сразу после задержания. Однако оказалось, что всех их уговорил сотрудничать один и тот же адвокат, которого впоследствии самого посадили за мошенничество.
По результатам трехдневных слушаний обвинительный приговор фактически не изменился. Лишь бывшему заместителю главы опытно-конструкторское бюро НПО по координации и планированию Виталию Вернигоре наказание снизили на четыре месяца. Адвокаты заявили “Ъ”, что обратятся в вышестоящие судебные инстанции.