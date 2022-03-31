Бухгалтер, преступный мой бухгалтер

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Как стало известно “Ъ”, апелляционная инстанция Московского областного суда пересмотрела громкое уголовное дело о хищениях бюджетных средств из ФГУП «НПО имени Лавочкина», совершенных преступным сообществом, организованным бухгалтером и в которое входил генерал-лейтенант ФСБ запаса. По версии следствия, для этого использовались фиктивные контракты на различные исследования с ООО «НИИЦ МАИ-ЛАСТАР». Добиться снижения наказания удалось лишь одному из шести фигурантов. Ранее они получили от 15 до 16 лет строгого режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генералу Солодовникову не удалось добиться смягчения приговора

Фото: Сергей Мартиросян, Коммерсантъ Генералу Солодовникову не удалось добиться смягчения приговора

Фото: Сергей Мартиросян, Коммерсантъ

Для того чтобы разобраться в жалобах шести фигурантов и их защитников, тройке под председательством опытнейшей судьи Мособлсуда Марины Алябушевой понадобилось три дня. Долгими были и расследование деятельности ОПС, и судебное следствие, проведенное Химкинским горсудом.

Уголовное дело в отношении сотрудников ФГУП «НПО имени Лавочкина» и их коммерческих партнеров было возбуждено МВД весной 2014 года. Основанием для этого стали результаты проверки, проведенной сотрудниками прокуратуры и ГУЭБиПК МВД РФ.

По версии следствия, тогдашние руководитель ФГУПа Валерий Романов, его заместитель по персоналу, генерал-лейтенант ФСБ в отставке Сергей Солодовников, а также заместитель главы опытно-конструкторского бюро НПО по координации и планированию Виталий Вернигора, сотрудник отдела ФГУПа Анатолий Шишкин, гендиректор и главный бухгалтер ООО «НИИЦ МАИ-ЛАСТАР» Владимир Анисимов и Игорь Корбут «вступили в преступный сговор с целью хищения средств, полученных из бюджета в рамках государственного оборонного заказа». Для его реализации руководители НПО с января 2012-го по февраль 2014 года заказали и оплатили ООО 28 различных изысканий и исследований. Контракты, на которые было потрачено 180 млн руб., посчитало следствие, являлись фиктивными и использовались только для хищений. В НПО полученные средства обналичили, после чего они были поделены между участниками махинаций.

Фигурантов, включая генерал Солодовников, который ранее возглавлял УФСБ по Чечне и курировал от спецслужбы Ракетные войска стратегического назначения, арестовали, обвинив в участии в организованном преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК) и в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). При этом организатором ОПС следствие назвало не руководителей космического НПО, а Игоря Корбута — бухгалтера ООО.

Судебное следствие по делу прошло в Химкинском горсуде Подмосковья, по месту расположения НПО. Разбирательство там длилось с августа 2018 года по сентябрь 2021-го, когда горсуд назначил Виталию Вернигоре, Анатолию Шишкину, Владимиру Анисимову и Игорю Корбуту от 15 лет и 8 месяцев до 15 лет и 9 месяцев строгого режима. Больше всех — 16 лет «строгача» — получил генерал-лейтенант Солодовников. Избежал наказания лишь экс-руководитель НПО имени Лавочкина Валерий Романов, скончавшийся в ходе разбирательства.

Обжалуя приговор, защитники отмечали, что ООО «НИИЦ МАИ-ЛАСТАР», созданное при участии Московского авиационного института и ликвидированное в 2018 году, являлось не фирмой-«однодневкой», как пыталось представить следствие, а крупной коммерческой структурой с большим портфелем заказов. МАИ-ЛАСТАР выполнял исследовательские работы по заказам как российских компаний, так и аэрокосмических фирм из Франции, Италии, Германии, Канады, Китая и Финляндии. В НИИЦ, отмечалось в жалобах, действительно трудились сотрудники НПО имени Лавочкина, но связано это было с тем, что по основному месту работы они получали небольшие зарплаты.

Обвиняемые напоминали, что их заслуги перед страной и космической отраслью были отмечены многочисленными наградами. Например, гендиректор ООО «НИИЦ МАИ-ЛАСТАР» доктор технических наук Владимир Анисимов в мае 2013 года, когда, по версии следствия, совершались хищения, указом президента был удостоен Государственной премии.

Следует отметить, что в основу приговора были положены и признательные показания некоторых фигурантов этого дела, которые они дали сразу после задержания. Однако оказалось, что всех их уговорил сотрудничать один и тот же адвокат, которого впоследствии самого посадили за мошенничество.

По результатам трехдневных слушаний обвинительный приговор фактически не изменился. Лишь бывшему заместителю главы опытно-конструкторское бюро НПО по координации и планированию Виталию Вернигоре наказание снизили на четыре месяца. Адвокаты заявили “Ъ”, что обратятся в вышестоящие судебные инстанции.

Алексей Соковнин