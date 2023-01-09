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Минобороны Украины: большая часть ВСУ состоит из непрофессиональных новобранцев

Замминистра обороны Украины Анну Маляр сообщила в своем Telegram о сложной для украинской армии ситуации в Соледаре (Ранее об этом говорили в офисе украинского президента и сам Владимир Зеленский). Она заявила, что основу украинской армии составляют мобилизованные — непрофессиональные военные, которые проходят «чрезвычайно сложное моральное и физическое испытание».

«Большая часть нашей армии сегодня — это мобилизованные, то есть непрофессиональные военные. И мы как морально взрослое общество должны понимать, что эти еще недавно гражданские люди проходят чрезвычайно сложное моральное и физическое испытание реалиями войны. Все люди разные, поэтому и испытания проходят по-разному. Но все это ради нашей общей цели — сохранить наше государство и победить»,— написала госпожа Маляр.

Владимир Зеленский ранее назвал донецкое направление «самым горячим и болезненным». Похожие заявления он делал еще в октябре. Советник офиса президента Алексей Арестович сообщил, что украинские войска несут серьезные потери в районах Артемовска и Соледара.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в трансляции «Ъ».

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