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Коммерсантъ FM
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К другим — отношение плевое

Дискуссия о санкциях в отношении уехавших россиян пока не перешла в законотворческую стадию

Результатом развернувшейся в начале года публичной дискуссии о наказании покинувших Россию граждан, критикующих политику Кремля в отношении Украины, стали пока два конкретных предложения от депутатов Госдумы: единоросс Олег Морозов выступил за запрет на въезд таких людей в РФ, а его коллега по фракции Евгений Попов — за аннулирование их паспортов. Правда, оформлять свои идеи в виде законодательных инициатив сами депутаты, как они сообщили “Ъ”, пока не собираются. А юристы сомневаются в результативности предложенных мер.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Промежуточным итогом дискуссии о мерах воздействия на россиян, уехавших за границу и резко критикующих политику России в отношении Украины (публичное обсуждение этого вопроса еще в конце новогодних каникул инициировал глава комитета Думы по контролю Олег Морозов), стали две идеи депутатов-единороссов. Сам господин Морозов выступил за то, чтобы по решению суда временно ограничивать таким людям въезд в Россию. А телеведущий Евгений Попов предложил рассмотреть возможность аннулировать паспорта россиян, находящихся за границей и признанных судом виновными в совершении каких-либо преступлений.

Напомним, что полемика началась с возмущенной реакции Олега Морозова на пост журналиста Артемия Троицкого, который опубликовал в соцсетях изображение украинских военнослужащих на фоне горящего Кремля. Позже депутат «прошелся» и по актеру Артуру Смольянинову, который заявил, что хотел бы сейчас воевать за Украину. Подключившийся к дискуссии Евгений Попов выразил мнение, что высказывания актера могут подпадать под Уголовный кодекс. В разговоре с “Ъ” депутат пояснил, что многие истолковали слова господина Смольянинова как призыв к убийству россиян, в связи с чем единоросс и задался вопросом о том, достаточно ли существующих мер воздействия на граждан, нарушающих закон и находящихся за рубежом. «Варианты могут быть разными — например, аннулирование паспортов (не гражданства). Так делают налево и направо наши американские "партнеры": Эдвард Сноуден (бывший сотрудник ЦРУ, получивший убежище в России.— “Ъ”) — известный пример»,— напомнил единоросс. В нынешней ситуации Интерпол и другие международные правоохранительные системы неохотно реагируют на запросы России, если речь не идет, например, об убийстве, а значит, нужны другие рычаги воздействия, отметил господин Попов. По его мнению, аннулирование паспорта поможет ограничить возможность передвижения таких россиян.

Старший преподаватель Западного филиала РАНХиГС Алексей Елаев считает, что речь в данном случае, скорее всего, идет об аннулировании загранпаспорта. При этом по Конституции гражданин РФ все равно имеет право вернуться на родину вне зависимости от наличия у него на руках какого-либо документа, подчеркивает эксперт. Он поясняет, что аннулированный загранпаспорт в пределах срока действия будет недействительным только в базе Союзного государства, для выезда из страны или совершения нотариальных действий в российских диппредставительствах за рубежом. «Другие страны — например, Великобритания — тоже используют механизм аннулирования загранпаспортов, и обычно это бюрократический акт, свидетельствующий о том, что диппредставительство за рубежом вместо этого паспорта новый не выдаст, надо обращаться на родину и там уже решать вопросы с органами, у которых к вам претензии»,— добавляет юрист.

Доцент МГИМО Илья Рачков, в свою очередь, отмечает, что предметом обсуждения, по сути, стало возвращение практик советской эпохи, когда лишение гражданства и высылка из страны активно применялись, например, в отношении диссидентов. Он также напоминает о «нансеновских паспортах» — удостоверениях личности, которые выдавала Лига Наций беженцам и лицам без гражданства: их в свое время получали писатели Иван Бунин и Владимир Набоков, балерина Анна Павлова, композиторы Сергей Рахманинов и Игорь Стравинский, художник Илья Репин. Что же касается предложенных депутатами мер, то в условиях когда Россия и так терпит потери человеческого капитала, они выглядят достаточно спорными, резюмирует господин Рачков.

Впрочем, оформлять свои идеи в виде законодательных инициатив оба депутата пока не торопятся. Олег Морозов сказал “Ъ”, что сначала надо обсудить его предложение со специалистами в области конституционного права и «найти формулу». А Евгений Попов и вовсе назвал свои высказывания о паспортах «мыслями вслух». Хотя он предполагает, что, скорее всего, такие законопроекты появятся — к такому выводу его подтолкнула острота возникшей дискуссии.

«Чемпионат по радикализму не предполагает судей, только зрителей — поскольку правила утрачены»,— прокомментировал перспективы высказанных депутатами предложений глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. При этом он сомневается, что подобные идеи и заявления выгодны российским властям.

Отдел политики

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