Программе реновации Москвы прописывают ускорение

Программу реновации в Москве в 2023–2024 годах ждет корректировка. Столичные власти закупают за 378 млн руб. аналитику и научно-методическое сопровождение программы, рассчитывая переселять в ближайшие два года по 200 домов, а строить — по 86–90 зданий. Это выше прошлогодних темпов, когда в рамках работы по переселению был возведен 51 дом. Планы могут корректироваться, следует из тендерной документации. По первому этапу программы предстоит переселить около 1 тыс. домов до конца 2024 года, а чиновники месяц назад отчитались, что выполнено 45% задания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Конкурс на закупку «информационно-аналитического и научно-методического сопровождения» реализации программы реновации объявил столичный департамент градостроительной политики. От подрядчика ждут регулярные справки, карты и презентации (для рабочей группы мэрии по реновации), ежемесячную аналитику о схемах инженерного обеспечения и другие «обосновывающие материалы для координации работ». Из тендерной документации следует, что власти планируют в 2023–2024 годах сносить по 200 домов ежегодно, а строить — по 86–90 зданий. Всего в 2023 году должно насчитываться 900 площадок под застройку, в 2024 году — 950 площадок. Сумма контракта, о котором идет речь, составляет 378 млн руб.; заявки принимаются до 17 января.

Программа реновации утверждена столичными властями в 2017 году. В списке под снос значатся 5175 домов площадью 16,3 млн кв. м — около 350 тыс. квартир, в которых проживает до 1 млн человек. Переселенцы получают равнозначное жилье в своем районе, за исключением Зеленограда и Новой Москвы, где расселяют в пределах округа, либо равноценную квартиру или денежную компенсацию (на выбор). Утверждены 565 стартовых площадок. К настоящему моменту построено 228 домов (площадь жилья 3,1 млн кв. м), ведется проектирование и строительство около 400 новостроек (на 7,2 млн кв. м). Программа должна быть выполнена в 2032 году.

Заявленные в документации планы строительства превышают прошлогодние темпы. Так, в столичном департаменте строительства сообщали, что в 2022 году был построен 51 дом общей жилой площадью 0,8 млн кв. м. Поставщик аналитики для мэрии при этом должен актуализировать «прогнозный график» переселения в зависимости от динамики строительства, а «корректировка планов реализации» программы реновации «с указанием сроков и очередности выполнения» вообще выступает целью тендера.

В декабре 2022 года глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин заявлял, что первый этап программы реновации, который предусматривает переселение около 1 тыс. домов до конца 2024 года, выполнен на 45%. При этом чиновник заверил, что программа реновации «набирает обороты».

Столичный мэр Сергей Собянин 5 января 2023 года обещал, что в 2023–2025 годах в рамках программы реновации построят 5,4 млн кв. м жилья, «почти вдвое больше» того, что было возведено со времени старта проекта. «За прошедшие годы мы до автоматизма отладили механизм переселения. Благодаря этому можем существенно ускорить реализацию программы»,— пояснил градоначальник.

В 2018 году столичные власти планировали выделить на программу реновации 400 млрд руб., в 2022–2024 годах речь шла о направлении на эти цели более 508 млрд руб. В 2023 году, как ранее сообщали чиновники, на программу реновации выделят около 172 млрд руб. Общий же объем финансирования программы может превысить 6 трлн руб., говорил в ноябре 2021 года вице-мэр Москвы Андрей Бочкарев.

Президент межотраслевой ассоциации саморегуляторов в области строительства и проектирования «Синергия» Александра Белоус подтверждает, что по программе реновации проектируется и возводится «рекордный объем жилья». «Судя по сообщению правительства столицы, планируется только увеличение объема возводимой недвижимости, что вполне вероятно в соответствии с реализуемыми сейчас темпами работы»,— рассуждает она.

Александр Воронов, Дарья Андрианова