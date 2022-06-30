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Коммерсантъ FM
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Московским переселенцам дают новый срок

Договор на реновационное жилье их обяжут подписать втрое быстрее

Госдума приняла в первом чтении законопроект, сокращающий втрое срок, в течение которого переселенец по программе реновации в Москве должен заключить договор на новое жилье. Сейчас на это отводится 90 дней. Авторы поясняют поправку необходимостью «оптимизировать сроки переселения граждан» и желанием поддержать девелоперов «в условиях санкционного давления». За 30 дней решение могут не успеть принять отпускники, тяжелобольные и командировочные граждане, которые потом обратятся в суд и затормозят переселение дома, указывают критики инициативы.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Проект поправок к закону «О статусе столицы РФ» и другие нормативные акты в Госдуму внесли депутаты Петр Толстой, Ирина Белых, Светлана Разворотнева и Татьяна Буцкая (все — «Единая Россия»). Парламентарии предлагают, в частности, поправить ст. 7.3 закона, где говорится о сроках, в течение которых переселенец по программе столичной реновации обязан заключить договор о переходе прав собственности на жилье. Сейчас законом на эту процедуру отводится 90 дней. Лишь после их истечения столичные власти вправе обратиться в суд с иском о принудительном выселении собственника из старой квартиры и «понуждению к заключению договора» на новое жилье. Поправками предлагается сократить этот период до 30 дней.

В пояснительной записке говорится о необходимости поддержки «строительной отрасли в условиях внешнего санкционного давления» и «оптимизации сроков переселения граждан». Сейчас в Москве в стадии переселения находятся 269 многоквартирных домов (188 — уже расселены). Здания включались в программу «на основании волеизъявления собственников», последние, указывают депутаты, «заинтересованы в более быстром получении квартир».

«Срок прохождения всех процедур составляет около года. Это совершенно точно не то, что нужно людям, ждущим переселения в большие и светлые квартиры»,— пояснила в Госдуме соавтор поправок Татьяна Буцкая.

Ее коллега Светлана Разворотнева сослалась на данные столичного Фонда реновации, что 85% собственников определяются с решением о переселении в течение 30 дней. «Оставшихся» 15% госпожа Разворотнева описала как граждан, не живущих в квартирах под снос или «надеющихся получить дополнительные преференции». «Но все обстоятельства принимает и обсуждает суд»,— добавила она.

Программа реновации утверждена столичными властями в 2017 году. В списке под снос значатся 5175 домов площадью 16,4 млн кв. м — около 350 тыс. квартир, в которых проживают до 1 млн человек. Переселенцы получают равнозначное жилье в своем районе (за исключением Зеленограда и Новой Москвы, где расселяют в пределах округа) либо равноценную квартиру или денежную компенсацию (на выбор). Утверждено 556 стартовых площадок, запланировано построить 8,8 млн кв. м недвижимости. Программа должна быть выполнена в 2032 году.

Депутат Нина Останина (КПРФ) сочла, что законопроект «не про граждан, а лишь про интересы застройщиков». В пример она привела 46-этажное здание в Мукомольном проезде, 2 (туда переселяли жителей московского района Камушки, некоторые из них жаловались на недоделки в небоскребе). «Нельзя сокращать сроки. Людям надо понимать, куда они едут, им надо познакомиться с территорией»,— рассудила госпожа Останина. Светлана Разворотнева на это сообщила, что большинство собственников знают, куда переселяются, так как городской Фонд реновации «начинает работать с ними за год» до переезда. «У меня на Варшавке есть общежитие, где по восемь плит на кухне. Закон ждут именно эти люди»,— подытожила депутат.

Столичные власти обещают строить квартиры переселенцам прежними темпами

Примечательно, что в 2017 году, во время первого чтения законопроекта о реновации в Госдуме, в документе фигурировал 60-дневный срок заключения договора. Однако глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников предложил увеличить его до 90 дней. Эту идею тогда поддержала и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. «Девяносто дней в законе родились не просто так. Эти нормы содержатся в Жилищном кодексе и законодательстве Москвы»,— напомнила в Госдуме глава парламентской комиссии по обеспечению жилищных прав граждан справедливоросс Галина Хованская.

Депутат упомянула о недавней вспышке коронавируса, «когда люди по три-четыре месяца лежали в больницах», отпускниках и командировочных гражданах. «Сокращением срока мы добьемся, что эти 15% вышедших из больниц и командировок пойдут в суды. И у них будет уважительная причина затормозить процесс переселения дома»,— пояснила госпожа Хованская.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заверил, что законопроект принимается прежде всего в интересах москвичей, а не строителей. «Жители приходят к нам на прием и говорят, что просто не доживут, поскольку их дом стоит в графике переселения на 2030 год»,— сказал он. Господин Толстой признал аргументацию Галины Хованской о переболевших гражданах и отпускниках, но не согласился с тем, что они затормозят процесс переселения. «В каждом доме всегда есть один принципиальный сосед, с которым нельзя договориться. Мы не должны ставить его интересы выше интересов 99% жителей дома»,— пояснил он.

Александр Воронов

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