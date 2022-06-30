Московским переселенцам дают новый срок

Госдума приняла в первом чтении законопроект, сокращающий втрое срок, в течение которого переселенец по программе реновации в Москве должен заключить договор на новое жилье. Сейчас на это отводится 90 дней. Авторы поясняют поправку необходимостью «оптимизировать сроки переселения граждан» и желанием поддержать девелоперов «в условиях санкционного давления». За 30 дней решение могут не успеть принять отпускники, тяжелобольные и командировочные граждане, которые потом обратятся в суд и затормозят переселение дома, указывают критики инициативы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Проект поправок к закону «О статусе столицы РФ» и другие нормативные акты в Госдуму внесли депутаты Петр Толстой, Ирина Белых, Светлана Разворотнева и Татьяна Буцкая (все — «Единая Россия»). Парламентарии предлагают, в частности, поправить ст. 7.3 закона, где говорится о сроках, в течение которых переселенец по программе столичной реновации обязан заключить договор о переходе прав собственности на жилье. Сейчас законом на эту процедуру отводится 90 дней. Лишь после их истечения столичные власти вправе обратиться в суд с иском о принудительном выселении собственника из старой квартиры и «понуждению к заключению договора» на новое жилье. Поправками предлагается сократить этот период до 30 дней.

В пояснительной записке говорится о необходимости поддержки «строительной отрасли в условиях внешнего санкционного давления» и «оптимизации сроков переселения граждан». Сейчас в Москве в стадии переселения находятся 269 многоквартирных домов (188 — уже расселены). Здания включались в программу «на основании волеизъявления собственников», последние, указывают депутаты, «заинтересованы в более быстром получении квартир».

«Срок прохождения всех процедур составляет около года. Это совершенно точно не то, что нужно людям, ждущим переселения в большие и светлые квартиры»,— пояснила в Госдуме соавтор поправок Татьяна Буцкая.

Ее коллега Светлана Разворотнева сослалась на данные столичного Фонда реновации, что 85% собственников определяются с решением о переселении в течение 30 дней. «Оставшихся» 15% госпожа Разворотнева описала как граждан, не живущих в квартирах под снос или «надеющихся получить дополнительные преференции». «Но все обстоятельства принимает и обсуждает суд»,— добавила она.

Программа реновации утверждена столичными властями в 2017 году. В списке под снос значатся 5175 домов площадью 16,4 млн кв. м — около 350 тыс. квартир, в которых проживают до 1 млн человек. Переселенцы получают равнозначное жилье в своем районе (за исключением Зеленограда и Новой Москвы, где расселяют в пределах округа) либо равноценную квартиру или денежную компенсацию (на выбор). Утверждено 556 стартовых площадок, запланировано построить 8,8 млн кв. м недвижимости. Программа должна быть выполнена в 2032 году.

Депутат Нина Останина (КПРФ) сочла, что законопроект «не про граждан, а лишь про интересы застройщиков». В пример она привела 46-этажное здание в Мукомольном проезде, 2 (туда переселяли жителей московского района Камушки, некоторые из них жаловались на недоделки в небоскребе). «Нельзя сокращать сроки. Людям надо понимать, куда они едут, им надо познакомиться с территорией»,— рассудила госпожа Останина. Светлана Разворотнева на это сообщила, что большинство собственников знают, куда переселяются, так как городской Фонд реновации «начинает работать с ними за год» до переезда. «У меня на Варшавке есть общежитие, где по восемь плит на кухне. Закон ждут именно эти люди»,— подытожила депутат.

Примечательно, что в 2017 году, во время первого чтения законопроекта о реновации в Госдуме, в документе фигурировал 60-дневный срок заключения договора. Однако глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников предложил увеличить его до 90 дней. Эту идею тогда поддержала и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. «Девяносто дней в законе родились не просто так. Эти нормы содержатся в Жилищном кодексе и законодательстве Москвы»,— напомнила в Госдуме глава парламентской комиссии по обеспечению жилищных прав граждан справедливоросс Галина Хованская.

Депутат упомянула о недавней вспышке коронавируса, «когда люди по три-четыре месяца лежали в больницах», отпускниках и командировочных гражданах. «Сокращением срока мы добьемся, что эти 15% вышедших из больниц и командировок пойдут в суды. И у них будет уважительная причина затормозить процесс переселения дома»,— пояснила госпожа Хованская.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заверил, что законопроект принимается прежде всего в интересах москвичей, а не строителей. «Жители приходят к нам на прием и говорят, что просто не доживут, поскольку их дом стоит в графике переселения на 2030 год»,— сказал он. Господин Толстой признал аргументацию Галины Хованской о переболевших гражданах и отпускниках, но не согласился с тем, что они затормозят процесс переселения. «В каждом доме всегда есть один принципиальный сосед, с которым нельзя договориться. Мы не должны ставить его интересы выше интересов 99% жителей дома»,— пояснил он.

Александр Воронов