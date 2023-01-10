Химия — дело техники

Снижение активности глобальных производителей бытовой химии стимулирует интерес к этому рынку и местных игроков из других отраслей. Так, запуск своей марки средств для уборки и стирки планирует владеющая брендом бытовой техники Scarlett компания Arima. Но эксперты предупреждают о сложностях с организацией производства, высоких затратах на продвижение нового продукта и острой конкуренции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Компания Arima, владеющая брендом бытовой техники Scarlett, планирует выйти на рынок бытовой химии. Это следует из опубликованных в январе 2023 года в профиле Arima на портале HeadHunter вакансий коммерческого директора и директора по продажам для нового проекта. От кандидатов требуется опыт работы со средствами для дома, уборки и стирки. А среди обязанностей значатся переговоры с клиентами по листингу и проведению промомероприятий, выполнение плана по отгрузкам, контроль за работой конкурентов и т. д. В Arima в понедельник не ответили на вопросы “Ъ”.

Бренд Scarlett существует с 1996 года, под ним на заводах в странах Юго-Восточной Азии выпускается мелкая и средняя бытовая техника для кухни, дома и ухода за собой, сказано на сайте марки. Также в портфеле Arima есть бренд водонагревателей Timberk и марка фитнес-оборудования Neverest. Основателем бизнеса считается предприниматель Сергей Машуков.

Гендиректор NappyClub (выпускает товары для детской гигиены, косметику, бытовую химию) Роман Квиникадзе считает логичным выход на рынок бытовой химии новых игроков из смежных отраслей. На фоне сокращения ассортимента со стороны некоторых глобальных игроков в сегменте бытовой химии освобождаются ниши, отмечает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.

После начала военных действий РФ на Украине американская P&G (бренды Fairy, Ariel, Tide и др.) заявила о приостановке инвестиций и планах сократить местный портфель, оставив только основные товары. А немецкий концерн Henkel (бренды Persil, Vernel, Somat) собирается продать российский бизнес. С 1 января 2023 года компания будет вести свою деятельность в России как самостоятельная организация под новым брендом Lab Industries. По словам источника “Ъ”, после смены владельца заводы компании в РФ не смогут использовать глобальные бренды.

По словам Михаила Бурмистрова, у Arima могут возникнуть сложности в организации продаж нового продукта в рознице, так как на рынках бытовой химии и бытовой техники работают разные торговые сети и синергии в работе с ключевыми клиентами обеспечить не получится. Исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский полагает, что Arima стоит сосредоточиться на узкоспециализированных чистящих средствах, например, для кухни, или сопутствующих товарах для бытовой техники: средств для очистки экранов, стекол и других поверхностей.

Роман Квиникадзе добавляет, что организовать производство бытовой химии с нуля в России даже при наличии инвестиций будет непросто: в большинстве случаев оборудование закупается из Европы, торговые отношения и логистика с которой сейчас затруднены. А при выборе китайского оборудования нужно быть готовыми к сложностям с его настройкой, гарантией и стабильностью, рассказывает он. Кроме того, сокращение инвестиций крупных западных игроков в производства в России привело к проблемам с компонентами, отмечает господин Квиникадзе. Петр Бобровский также напоминает, что в категории бытовой химии не менее 60% продаж приходится на товары со скидками, что требует от производителей значительных инвестиций в продвижение и увеличивает срок окупаемости вложений.

Как отмечает господин Боровский, российский рынок бытовой химии остается очень конкурентным: местные производители наращивают долю, растет импорт новых марок из Юго-Восточной Азии и Турции. «Лента» ввела в ассортимент бытовую химию турецкой ABC, а Ассоциация компаний розничной торговли сообщала о двукратном росте позиций Южной Кореи в сегменте косметики и бытовой химии.

Алина Савицкая