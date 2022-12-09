Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В воздухе запахло пошлинами

Недружественную парфюмерию и косметику обложат сбором

В ответ на ограничения поставок российских косметических средств в страны ЕС Россия вводит пошлину в 35% на средства гигиены и бытовой химии из США, Канады, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Польши. Мера должна действовать до конца 2023 года и затронет шампуни, зубные пасты и щетки, средства для бритья, дезодоранты и бытовую химию. В Минпромторге уверяют, что ограничения коснутся 8–15% импорта в узком премиальном сегменте.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Россия вводит импортную пошлину в 35% на некоторые виды косметики, парфюмерии и бытовой химии из стран, которые принимают меры, нарушающие экономические интересы РФ. Соответствующее постановление правительства размещено на портале правовой информации. В перечень входят: шампуни и другие средства для волос, средства для чистки зубов, средства, используемые до, после и во время бритья, дезодоранты и антиперспиранты, а также моющие и чистящие средства. Постановление вступает в силу через пять дней после опубликования. Пошлины должны действовать до 31 декабря 2023 года.

В Минпромторге уточнили, что под действие пошлин попадет продукция из США, Канады, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Польши. Как заявили в министерстве, список товаров определен совместно с бизнесом и ассоциациями.

По подсчетам Минпромторга, около 60% от общего объема импорта указанной продукции приходится на страны ЕС.

А шесть стран, для продукции из которых было принято решение ввести повышенную пошлину, формируют около 8–15% поставок в узком в основном премиальном сегменте, утверждают там.

Как отмечают в Минпромторге, мощности локальных предприятий перекрывают импорт из предложенного перечня «недружественных стран» в несколько раз. А часть международных брендов (Nivea, Rexona, Lady Speed Stick, Axe, Chirton) много лет выпускается в России, отметили там. В министерстве добавили, что полный запрет на поставки парфюмерии и косметики из недружественных стран, а также повышение пошлин на товары, по которым ассортимент локальных брендов не может полностью удовлетворить спрос потребителей, пока не планируется.

Как сказано в обзоре РСХБ, по ключевым косметическим товарам Россия выступает нетто-импортером, а совокупный объем поставок из недружественных стран оценивается в $2,5 млрд. Наиболее благоприятную ситуацию аналитики фиксировали в сегменте гигиены полости рта, где высоко присутствие стран с партнерскими отношениями.

А в сегменте дезодорантов и антиперспирантов на недружественные страны приходится более 85% из общего импорта в $320 млн, отмечается в исследовании.

В Unilever (марки Dove, Timotei, Axe, Rexona, Cif, Domestos и др.) после начала военных действий на Украине заявили о приостановке инвестиций в РФ, но местные предприятия корпорации по производству косметики и бытовой химии продолжают работать. В P&G (Gillette, Head & Shoulders, Pantene, Blend-a-med) помимо приостановки инвестиций планировали сократить местный портфель, оставив основные позиции. Два российских завода P&G также продолжают работу. В РФ выпускается 60% продаваемой здесь продукции: бренды Fairy, Mr. Proper, Discreet, Gillette и др.

Ритейлеры просят снять пошлины с импортных овощей и фруктов

По словам собеседника «Ъ» на рынке, пошлины, вероятно, ответ на введенные ЕС ограничения на поставки некоторых видов косметической продукции из России, что могло негативно сказаться на бизнесе отдельных местных компаний. А Польша, к примеру, ввела санкции против структур парфюмерно-косметической компании Faberlic депутата Госдумы Алексея Нечаева. Источник «Ъ» в отрасли говорил, что у Faberlic в Польше были фабрики, которые выпускали продукцию для РФ. Текущим летом на встрече президента Владимира Путина с руководством Госдумы господин Нечаев говорил, что Польша примерно у 50 компаний из России «просто отобрала бизнес» и предлагал ввести эмбарго на товары, произведенные в Польше по тем группам, которые выпускаются также в РФ.

Как отмечает источник «Ъ», ограничение поставок парфюмерии, косметики и бытовой химии из недружественных стран может привести к увеличению импорта из Турции и Южной Кореи.

Хотя многие локальные компании также сейчас стараются активно наращивать производство, добавляет он. В Ассоциации компаний розничной торговли (включает X5 Group, «Магнит», «Ленту» и пр.) уже отмечали, что доля Южной Кореи в нынешнем году в сегменте косметики и бытовой химии выросла в два раза, до 2% от импортного ассортимента. Источник «Ъ» не исключает, что ближе к весне 2023 года, перед 8 марта, ограничение может быть и пересмотрено при необходимости, чтобы не допустить перебоев на полках.

Анатолий Костырев, Алина Савицкая

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...