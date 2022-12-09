В воздухе запахло пошлинами

В ответ на ограничения поставок российских косметических средств в страны ЕС Россия вводит пошлину в 35% на средства гигиены и бытовой химии из США, Канады, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Польши. Мера должна действовать до конца 2023 года и затронет шампуни, зубные пасты и щетки, средства для бритья, дезодоранты и бытовую химию. В Минпромторге уверяют, что ограничения коснутся 8–15% импорта в узком премиальном сегменте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Россия вводит импортную пошлину в 35% на некоторые виды косметики, парфюмерии и бытовой химии из стран, которые принимают меры, нарушающие экономические интересы РФ. Соответствующее постановление правительства размещено на портале правовой информации. В перечень входят: шампуни и другие средства для волос, средства для чистки зубов, средства, используемые до, после и во время бритья, дезодоранты и антиперспиранты, а также моющие и чистящие средства. Постановление вступает в силу через пять дней после опубликования. Пошлины должны действовать до 31 декабря 2023 года.

В Минпромторге уточнили, что под действие пошлин попадет продукция из США, Канады, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Польши. Как заявили в министерстве, список товаров определен совместно с бизнесом и ассоциациями.

По подсчетам Минпромторга, около 60% от общего объема импорта указанной продукции приходится на страны ЕС.

А шесть стран, для продукции из которых было принято решение ввести повышенную пошлину, формируют около 8–15% поставок в узком в основном премиальном сегменте, утверждают там.

Как отмечают в Минпромторге, мощности локальных предприятий перекрывают импорт из предложенного перечня «недружественных стран» в несколько раз. А часть международных брендов (Nivea, Rexona, Lady Speed Stick, Axe, Chirton) много лет выпускается в России, отметили там. В министерстве добавили, что полный запрет на поставки парфюмерии и косметики из недружественных стран, а также повышение пошлин на товары, по которым ассортимент локальных брендов не может полностью удовлетворить спрос потребителей, пока не планируется.

Как сказано в обзоре РСХБ, по ключевым косметическим товарам Россия выступает нетто-импортером, а совокупный объем поставок из недружественных стран оценивается в $2,5 млрд. Наиболее благоприятную ситуацию аналитики фиксировали в сегменте гигиены полости рта, где высоко присутствие стран с партнерскими отношениями.

А в сегменте дезодорантов и антиперспирантов на недружественные страны приходится более 85% из общего импорта в $320 млн, отмечается в исследовании.

В Unilever (марки Dove, Timotei, Axe, Rexona, Cif, Domestos и др.) после начала военных действий на Украине заявили о приостановке инвестиций в РФ, но местные предприятия корпорации по производству косметики и бытовой химии продолжают работать. В P&G (Gillette, Head & Shoulders, Pantene, Blend-a-med) помимо приостановки инвестиций планировали сократить местный портфель, оставив основные позиции. Два российских завода P&G также продолжают работу. В РФ выпускается 60% продаваемой здесь продукции: бренды Fairy, Mr. Proper, Discreet, Gillette и др.

По словам собеседника «Ъ» на рынке, пошлины, вероятно, ответ на введенные ЕС ограничения на поставки некоторых видов косметической продукции из России, что могло негативно сказаться на бизнесе отдельных местных компаний. А Польша, к примеру, ввела санкции против структур парфюмерно-косметической компании Faberlic депутата Госдумы Алексея Нечаева. Источник «Ъ» в отрасли говорил, что у Faberlic в Польше были фабрики, которые выпускали продукцию для РФ. Текущим летом на встрече президента Владимира Путина с руководством Госдумы господин Нечаев говорил, что Польша примерно у 50 компаний из России «просто отобрала бизнес» и предлагал ввести эмбарго на товары, произведенные в Польше по тем группам, которые выпускаются также в РФ.

Как отмечает источник «Ъ», ограничение поставок парфюмерии, косметики и бытовой химии из недружественных стран может привести к увеличению импорта из Турции и Южной Кореи.

Хотя многие локальные компании также сейчас стараются активно наращивать производство, добавляет он. В Ассоциации компаний розничной торговли (включает X5 Group, «Магнит», «Ленту» и пр.) уже отмечали, что доля Южной Кореи в нынешнем году в сегменте косметики и бытовой химии выросла в два раза, до 2% от импортного ассортимента. Источник «Ъ» не исключает, что ближе к весне 2023 года, перед 8 марта, ограничение может быть и пересмотрено при необходимости, чтобы не допустить перебоев на полках.

Анатолий Костырев, Алина Савицкая