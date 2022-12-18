Талибам горы по колено

Пакистанские исламисты в воскресенье напали на полицейский участок в приграничной с Афганистаном провинции Хайбер-Пахтунхва, убив четверых силовиков. Инцидент на северо-западе страны продолжил серию терактов, совершаемых против Пакистана с территории соседнего государства на фоне участившихся столкновений афганской и пакистанской армий. Отношения Кабула и Исламабада ухудшаются после прихода к власти в Пакистане премьера Шахбаза Шарифа, которого талибы по обе стороны границы считают препятствием для укрепления связей между ними через разделяющую этнических пуштунов линию Дюрана — фактическую границу между двумя странами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Афганский полицейский на КПП в Кабуле

Фото: Omar Sobhani / Reuters Афганский полицейский на КПП в Кабуле

Фото: Omar Sobhani / Reuters

Подробности дерзкого нападения на полицейский участок в округе Лакки-Марват приграничной с Афганистаном пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, совершенного рано утром в воскресенье, сообщил представитель местной полиции Наваз Хан. По его словам, группа боевиков, вооруженных автоматическим оружием, на рассвете открыла ураганный огонь по пакистанским силовикам и стала забрасывать их гранатами. В ходе непродолжительного, но ожесточенного столкновения четверо полицейских были убиты, еще четверо получили серьезные ранения. Подвергшиеся атаке полицейские вызвали подкрепление, однако боевики успели скрыться до того, как к месту атаки прибыли подразделения армии и полиции.

Несмотря на то что ни одна из радикальных сил не взяла на себя ответственность за диверсию, представители местной полиции отмечают, что бойня в округе Лакки-Марват имеет все признаки нападений, которые совершались здесь до этого радикальной группировкой «Техрик-е Талибан Пакистан» (ТТП, «Движение талибов Пакистана»).

Напомним, что в августе этого года при загадочных обстоятельствах в Афганистане были убиты лидер пакистанских талибов Омар Халид Хорасани, за которым много лет охотились спецслужбы США, и еще двое руководителей пакистанских талибов. Их ликвидация, к которой могли быть причастны пакистанские и американские спецслужбы, обострила отношения Кабула и Исламабада, продолжающие ухудшаться после отстранения от власти в Пакистане этнического пуштуна премьер-министра Имрана Хана.

В апреле этого года новый премьер-министр, пенджабец по национальности Шахбаз Шариф, потребовал от правительства талибов в Кабуле принять жесткие меры в отношении ТТП, заявив, что больше не намерен терпеть совершаемые «Движением талибов Пакистана» трансграничные террористические атаки. Однако теракты в провинции Хайбер-Пахтунхва в преддверии нового года происходят уже каждую неделю.

Как сообщил в прошлую пятницу межведомственный отдел по связям с общественностью вооруженных сил Пакистана, два человека погибли и девять получили ранения в результате взрыва, совершенного 14 декабря в провинции Хайбер-Пахтунхва террористом-смертником.

До этого в конце ноября группировка «Техрик-е Талибан Пакистан» объявила о том, что отменяет режим прекращения огня, согласованный ранее с правительством Пакистана, и призывает своих членов совершать нападения по всей стране.

В этой критической ситуации Исламабад и Кабул не только оказались неспособными к совместным действиям для пресечения нового всплеска террористической активности, но и стали выяснять отношения друг с другом с помощью оружия.

Воскресному нападению в пограничной провинции Хайбер-Пахтунхва в прошлую пятницу предшествовал вызов в МИД Пакистана временного поверенного в делах Афганистана в Исламабаде, которому был выражен решительный протест в связи с действиями сформированной талибами афганской армии, регулярно обстреливающей соседний Пакистан.

Так, на минувшей неделе произошло сразу несколько столкновений между бойцами афганских вооруженных сил, сформированных радикальным движением «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ), и пакистанскими пограничниками.

Наиболее напряженная обстановка сложилась в районе контрольно-пропускного пункта «Спин-Болдак-Чаман», где в прошлую пятницу в результате перестрелки с применением тяжелого вооружения был убит один человек и 15 получили ранения. В связи с этим власти пакистанского города Чаман даже ввели чрезвычайное положение и объявили об эвакуации гражданского населения из района столкновения.

Подробности инцидента со ссылкой на военное командование страны сообщил пакистанский телеканал Geo TV.

По информации телеканала, причиной столкновения стали попытки афганской стороны воспрепятствовать ремонту поврежденного участка построенных пакистанцами пограничных заграждений.

«Это был второй за пять дней случай, когда представители "Талибана" открыли неспровоцированный и неизбирательный огонь с применением тяжелого вооружения»,— отмечает Geo TV.

Ранее, 11 декабря, в районе все того же КПП «Спин-Болдак-Чаман» в результате минометного обстрела с афганской территории были убиты 6 и ранены 17 мирных жителей, погиб один пакистанский военнослужащий. Пакистанские военные открыли ответный огонь. Как сообщил глава Минобороны страны Кхаваджа Мухаммад Асиф, в результате столкновения были убиты не менее восьми афганских солдат.

В свою очередь, командующий вооруженными силами талибов в районе Спин-Болдак (приграничная афганская провинция Кандагар) Мохаммад Хашим Махмуд сообщил о том, что стороны ведут переговоры с целью остановить столкновения, однако договориться о стабилизации обстановки пока не удалось.

На этом фоне ранее в декабре неизвестные обстреляли посольство Пакистана в Кабуле. Комментируя инцидент, премьер-министр Шахбаз Шариф назвал его «покушением на жизнь» главы пакистанской дипломатической миссии в Кабуле.

«Одной из причин обострения между Пакистаном и Афганистаном стали их фундаментальные разногласия по вопросу о том, как должны осуществляться трансграничные связи между этническими пуштунами, живущими по обе стороны так называемой линии Дюрана, которая была прочерчена еще в период британского колониального господства и сегодня служит неформальной границей между двумя странами. В то время как правящие в Афганистане талибы настаивают на необходимости сохранения режима свободного перемещения тысяч людей, пакистанская сторона вынуждена создавать заграждения, чтобы воспрепятствовать проникновению в страну боевиков "Движения талибов Пакистана". Поэтому отношения рассорившихся Кабула и Исламабада после прихода к власти в Пакистане премьер-министра Шахбаза Шарифа будут только накаляться»,— пояснил «Ъ» независимый индийский эксперт Винай Шукла.

Сергей Строкань