Первый за сотню

Пятикратный победитель Лиги чемпионов и трехкратный чемпион Испании в составе мадридского «Реала», бронзовый призер чемпионата Европы 2016 года в составе сборной Уэльса, теперь уже бывший нападающий «Лос-Анджелеса» 33-летний Гарет Бейл заявил о завершении своей карьеры. Ее самым запоминающимся эпизодом следует считать трансфер из «Тоттенхема» в «Реал» в 2013 году, когда валлиец стал первым футболистом, проданным более чем за €100 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гарет Бейл (слева)

Фото: Pavel Golovkin / AP Гарет Бейл (слева)

Фото: Pavel Golovkin / AP

О завершении своей карьеры, как в клубном футболе, так и в сборной, Гарет Бейл объявил через социальные сети. «Мне невероятно повезло в том, что удалось осуществить мечту заниматься любимым видом спорта,— написал футболист в своих аккаунтах.— В футболе я пережил некоторые лучшие моменты в моей жизни. Мне довелось провести на высшем уровне 17 сезонов, и повторить это невозможно в любом случае, вне зависимости от того, что меня ждет дальше».

Заявление Бейла, которое, по его словам, сделано после «тщательных и серьезных размышлений», в некоторой степени можно считать сюрпризом.

Во-первых, 33 года — по нынешним временам далеко не предельный возраст для футболистов такого уровня. Тем более для тех, кто выступает в американской Major League Soccer (MLS). Во-вторых, свой последний контракт с «Лос-Анджелесом» Гарет Бейл в качестве свободного агента подписал сравнительно недавно, в июне прошлого года. Хотя уже тогда высказывались предположения по поводу того, что целью этого шага некогда звездного нападающего было получение регулярной игровой практики перед чемпионатом мира, куда сборная Уэльса попала впервые с 1958 года.

Игроком мирового уровня Бейл стал в лондонском «Тоттенхеме», куда перешел из «Саутгемптона» летом 2007 года в возрасте 17 лет. А в 2013-м скоростного нападающего пожелал видеть в своем составе мадридский «Реал», выложивший за него рекордный по тем временам €101 млн.

Таким образом, Бейл стал первым футболистом, проданным более чем за €100 млн. Сумма сделки казалась завышенной, и трудно сказать, в какой степени Бейлу удалось оправдать ее.

В целом его карьера в «Реале» отдает недосказанностью. Став пятикратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным чемпионом Испании, двукратным обладателем суперкубка Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) и четырехкратным победителем клубного чемпионата мира, Бейл так и не превратился в полноценного лидера знаменитого клуба. Причиной тому была высочайшая конкуренция за место в составе «Реала», а также травмы, беспокоившие форварда на протяжении практически всей карьеры. Неудивительно, что сезон 2020/21 он провел в «Тоттенхеме» на правах аренды, а прошлым летом «Реал» просто не стал продлевать контракт.

Более заметной и нужной фигурой Бейл выглядел в сборной Уэльса, за которую с 2006 по 2022 год провел 109 матчей и забил 41 гол. И наверное, не случайно первое за 64 года участие этой команды в финальной части чемпионата мира было связано с его именем. Впрочем, в Катаре валлийцы финишировали на четвертом месте в группе с Англией, США и Ираном. А вот бронза чемпионата Европы 2016 года, где на групповой стадии Бейл с партнерами в решающем матче разгромили сборную России — 3:0, в 1/8 финала обыграли команду Северной Ирландии — 1:0, а в четвертьфинале сокрушили сильную команду Бельгии — 3:1, стала для Уэльса поистине историческим достижением.

Евгений Федяков