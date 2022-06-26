Гарет Бейл добежал до Америки

Американская футбольная лига — MLS — этим летом серьезно укрепила репутацию турнира очень интересного суперзвездам, находящимся на закате карьеры или только приближающимся к нему. Очередным ее громким приобретением стал лидер только что пробившейся на чемпионат мира в Катаре валлийской сборной Гарет Бейл. 32-летний форвард оказался не нужен ни отдававшему его в аренду в «Тоттенхем» «Реалу», ни другим топовым европейским командам и переходит в клуб «Лос-Анджелес», входящий в число фаворитов MLS.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2013 году «Реал» заплатил за Гарета Бейла «Тоттенхему» €100 млн — сумму, казавшуюся тогда космической

Фото: KIKO HUESCA / EPA-EFE / Vostock Photo В 2013 году «Реал» заплатил за Гарета Бейла «Тоттенхему» €100 млн — сумму, казавшуюся тогда космической

Фото: KIKO HUESCA / EPA-EFE / Vostock Photo

О том, что Гарет Бейл уезжает в Америку, стало известно благодаря сообщению в его аккаунте в Twitter. «Скоро увидимся, Лос-Анджелес»,— написал Бейл, приложив к посту видео, на котором он позирует в футболке клуба MLS «Лос-Анджелес». Он входит в число фаворитов чемпионата лиги, который заканчивается осенью. Сейчас эта команда лидирует в Западной конференции.

Ведущие европейские медиаресурсы не могли не обратить на переход пристальное внимание. В конце концов, речь идет об очень известном игроке.

Гарет Бейл превратился в топового персонажа в 2013 году. Тогда «Реал» приобрел у «Тоттенхема» его отличавшегося невероятной скоростью вингера за огромную сумму.

По версии Transfermarkt, она составила €101 млн, данные других источников ей не противоречат. Таким образом, именно Бейлу было суждено стать первым в истории футболистом, чья стоимость, определенная при реализации рыночной сделки, достигла казавшейся когда-то космической 100-миллионной отметки.

С тех пор валлиец девять лет принадлежал «Реалу», а его карьеру очень трудно оценить однозначно. С одной стороны, формально он завоевал множество призов, победив с мадридцами аж в пяти розыгрышах Лиги чемпионов и трех испанских первенствах. С другой, в фигуру, чья значимость и эффективность соответствуют потраченным на него средствам, Бейл для «Реала» так и не превратился, оставаясь игроком без гарантированного места в основе.

Год назад испанский гранд окончательно разочаровался в Гарете Бейле и отдал его в аренду в тот клуб, у которого его купил,— в «Тоттенхем».

Бейл не так уж плохо провел минувший сезон. Он забил 11 голов в 20 матчах английского чемпионата, а главное, помог сборной Уэльса квалифицироваться на чемпионат мира в Катаре, притом что на мировые первенства она не пробивалась с 1958 года. Путевку валлийцы, для которых Бейл, что бы с ним ни происходило в клубных соревнованиях, остается безусловным лидером, добыли в июне, одолев в решающем матче стыкового мини-турнира украинцев.

Между тем успехи 32-летнего Гарета Бейла не произвели никакого впечатления на менеджмент «Реала», без него добившегося триумфа в Лиге чемпионов и явно нуждающегося в освежении полного ветеранов состава. Мадридцы не продлили с ним контракт, и никто из топовых европейских клубов не захотел взять Бейла, несмотря на статус свободного агента, предполагающий бесплатный переход. Показательно, что британские источники — BBC, The Guardian — несколько дней назад не исключали, что Бейл переберется в «Кардифф», команду из столицы его родного региона, представляющую второй по рангу английский дивизион.

В этом смысле MLS — вариант, видимо, более престижный. Американская лига давным-давно заработала репутацию турнира, в котором любят играть суперзвезды, вступившие в закатную часть карьеры или приближающиеся к ней. Такой маршрут выбирали Дэвид Бекхем и Стивен Джеррард, Давид Вилья и Златан Ибрахимович, Тьерри Анри и Андреа Пирло, Бастиан Швайнштайгер и Фрэнк Лэмпард, Дидье Дрогба и Уэйн Руни. При этом в последнее время привлекательность MLS для таких игроков, кажется, только увеличилась.

В ней сейчас играет целый отряд знаменитостей. Это швейцарец Джердан Шакири из «Чикаго Файр», мексиканец Хавьер Эрнандес и бразилец Дуглас Коста из «Лос-Анджелес Гэлакси», аргентинец Гонсало Игуаин из «Интер Майами». Совсем недавно итальянец Лоренцо Инсинье отправился из «Наполи» в «Торонто», а его соотечественник, легендарный центральный защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини стал одноклубником Бейла. Что любопытно, в большинстве случае речь все-таки идет не о готовых заканчивать со спортом ветеранах вроде 37-летнего Кьеллини, а об игроках, которым нужно сохранять форму, к примеру, для подготовки к чемпионату мира.

Нетрудно предположить, что востребованность MLS в ближайшие годы будет довольно высокой. По крайней мере, на этом настаивают прочность ее финансового положения и рост интереса к лиге. Его доказательством служит июньский контракт, по которому MLS продала медиаправа на показ своих матчей Apple за $2,5 млрд.

Алексей Доспехов