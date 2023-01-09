МСП сопроводили на биржу

Размещавшиеся на бирже в 2022 году компании малого и среднего бизнеса смогли компенсировать из бюджета свои расходы на выпуск ценных бумаг и выплату купонного дохода на общую сумму 420 млн руб., отчиталось Минэкономики. Всего получить поддержку смогли лишь 25 компаний из 2,3 млн юрлиц МСП-сектора. Эксперты поясняют: механизм актуален лишь для средних компаний с достаточными объемами размещения — без госсубсидий доступ к бирже для них ограничен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Несмотря на все проблемы фондового рынка, в 2022 году Минэкономики продолжило стимулировать выход на биржи субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). За год они получили более 420 млн руб.— на покрытие части затрат по выпуску своих акций и облигаций, а также и по выплате купонного дохода.

Субсидирование затрат при выходе малого бизнеса на биржу является частью программы правительства по поэтапному «выращиванию» субъектов МСП — она предполагает адресный и точечный подбор мер помощи в зависимости от потребностей и этапа развития бизнеса, а также расширение финансовой поддержки. Ранее в правительстве отмечали, что традиционные программы льготного кредитования МСП не способны покрыть весь спрос сектора на финансирование. Кроме того, доступность кредитования снижается из-за ухудшения финансовых показателей компаний в условиях кризиса.

Поэтому власти намерены стимулировать выход малых компаний на биржу, а также такие формы, как краудфандинг и факторинг.

В Минэкономики говорят о росте количества малых предприятий, использующих фондовую биржу для получения инвестиций. Если в 2019 году господдержку получили семь выпусков бумаг на 1,89 млрд руб., то в 2022-м — уже 45 выпусков на 10,5 млрд руб. «Расширяется и круг используемых МСП инструментов, в 2022 году впервые была выдана субсидия по выпуску акций. Данная мера поддержки продолжит действовать и в 2023 году — еще больше компаний малого и среднего бизнеса будут развиваться с ее помощью»,— обещает директор департамента инвестполитики и развития МСП Минэкономики Инна Дадаян.

В 2022 году субсидиями Минэкономики смогли воспользоваться 25 представителей малого бизнеса (в реестре МСП насчитывается 2,3 млн юрлиц). Член президиума «Опоры России» Павел Самиев тем не менее считает программу востребованной.

«Количество эмитентов среди МСП едва достигает сотни. Для малого бизнеса нецелесообразны объемы выпуска в 20 млн руб., поэтому на биржу стремится средний бизнес. Кроме того, более крупные компании вызывают больший интерес у инвесторов»,— поясняет эксперт.

Большинство из получивших субсидию предприятий являются участниками «Сектора Роста» Мосбиржи (создан для обращения бумаг малого и среднего бизнеса). Они должны показывать годовую выручку в диапазоне от 120 млн до 10 млрд руб. для эмитентов облигаций и не более 25 млрд руб. для эмитентов акций. По облигациям минимальный объем выпуска установлен в 50 млн руб. Управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти Мосбиржи Владимир Гусаков отмечает, что поддержка Минэкономики повышает доступность биржевых инструментов для таких компаний. Так, в 2022 году в «Секторе Роста» 15 эмитентов МСП разместили облигации и привлекли финансирование в объеме 5,5 млрд руб.

По мнению Павла Самиева, программа продолжит развиваться. «Инвесторы готовы вкладываться в бумаги средних компаний, во многом приток средств обеспечат частные инвесторы. Они быстро реагируют на конъюнктуру, а доходность традиционных банковских депозитов сейчас снижается»,— поясняет он. При этом для самих компаний, несмотря на привлекательность биржевого финансирования, доступ к нему без механизмов господдержки ограничен. «Слишком высокие затраты к объему выпуска: процентная нагрузка, затраты на размещение»,— констатирует Павел Самиев.

Диана Галиева