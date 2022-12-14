Малый бизнес границ не различает

Всемирный экономический форум (ВЭФ) совместно с Национальным университетом Сингапура представил доклад о перспективах малого и среднего бизнеса в мире. Авторы исследования отмечают, что к меняющейся экономической ситуации МСП адаптируются быстрее крупных компаний, а поэтому инвесторам и властям стоит активнее поддерживать именно их — вложениями и грантами. Этот тренд характерен и для российской экономики, которая последние 30 лет развивалась в русле мировой. Причем те меры поддержки, которые ВЭФ сейчас позиционирует как антикризисные, российские власти начали разворачивать еще до самого кризиса, вызванного военной операцией на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Исследование ВЭФ охватывает предприятия малого и среднего бизнеса (до 250 сотрудников) и некрупные компании (до 5 тыс. занятых) — в сумме они составляют 90% всех компаний мира. Несмотря на это, именно они первыми попадают под удар во время «геополитической напряженности». По этой причине, считают аналитики ВЭФ, руководители небольших предприятий вместо выстраивания стратегий часто вынуждены тратить ресурсы на поиск выходов из сиюминутных кризисов. Среди других проблем, с которыми, по наблюдениям ВЭФ, чаще всего сталкивается некрупный бизнес,— сложности масштабирования и выхода на новые рынки (67%), привлечения и удержания сотрудников (48%), разработки и внедрения новых технологий, а также трудности, связанные с цифровой трансформацией (25%), доступом к финансированию (24%) и появлением новых законов и изменений регуляторной среды (22%). В 2022 году все это осложняется более глобальными внешними проблемами, связанными с последствиями военной операции РФ на Украине,— мировым энергетическим кризисом, резко ускорившейся инфляцией и социальными изменениями.

Готовность малого и среднего бизнеса к вызовам будущего аналитики форума предлагают определять, ориентируясь на три фактора: финансовую устойчивость компании, ориентацию на ценности ESG и умение адаптироваться. Чаще всего слабым местом МСП оказываются финансовые ресурсы. Для поддержания устойчивости ВЭФ советует малому и среднему бизнесу системнее реагировать на трудности, в том числе встраивая даже спонтанные решения в контекст ключевых стратегий компании, а также активнее обмениваться опытом и передовыми практиками с коллегами. Одна из главных рекомендаций экспертов связана с созданием экосистем, которые помогают МСП расширять свое участие в цифровой торговле,— это, считают в ВЭФ, уменьшит достаточно серьезный технологический разрыв между крупными и некрупными компаниями. Среди прочего по данным о цифровых трансакциях можно будет судить о надежности организаций и давать оценку их кредитоспособности. Часть советов экспертов обращены к властям, которые, полагают аналитики, должны быть заинтересованы в развитии МСП не меньше, чем сам бизнес.

Российские власти стали угадывать, а порой и опережать тренды поддержки сектора во время пандемии COVID-19 — в частности, это переход от точечного решения проблем к системному, как сейчас советует делать ВЭФ, и отдельная работа с наиболее успешными компаниями, способными обеспечить восстановительный рост экономики. После «ковидной» апробации платформенного подхода к господдержке в начале февраля 2022 года правительство запустило цифровую платформу МСП.РФ, на которой собираются и систематизируются меры поддержки малого бизнеса, и сервисы, упрощающие ее получение. Внимание к сектору усилили санкции — силами МСП, на которые сегодня приходится четверть всех инвестиций в экономике, власти хотят наращивать импортозамещение, и для таких компаний предусмотрена дополнительная поддержка в виде расширенной возможности участия в поставках для госнужд, а также льготные отраслевые программы локализации выпуска альтернатив дефицитного теперь импорта. Доступность льготного кредитования и микрозаймов для малых компаний растет, параллельно запускаются новые программы выдачи грантов.

Отметим, однако, что, несмотря на это, деловая активность малого и среднего бизнеса в РФ в последние месяцы снижалась, вернувшись к показателям весны 2022 года (см. “Ъ” от 21 ноября), как, впрочем, снижается она и в большинстве стран мира.

Кристина Боровикова