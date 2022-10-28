Женщинам уступили места в кино

После объявления частичной мобилизации аудитория кинотеатров изменилась: доля мужчин составляет около 30% против обычных 42%. В Минкульте динамику объясняют «спецификой текущих релизов». Но эксперты связывают ее с мобилизацией. Киносети рассчитывают на восстановление баланса в ноябре. Но опасаются, что в случае второй волны мобилизации сборы новогоднего сезона окажутся ниже ожиданий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с данными сервиса «Кинозритель» Фонда кино (специализируется на измерениях киноаудитории) за период с 22 сентября по 23 октября. Из них следует, что доля мужской аудитории российских кинотеатров последние недели была ниже обычной. За весь период наблюдений, согласно сервису (запущен в октябре 2019-го), доля мужчин в среднем составляет 42%, женщин — 58%. В первый уик-энд после объявления мобилизации, с 22 сентября по 25 сентября, доля мужской аудитории составляла 30%, а в последующие не превышала 33%.

«Кинозритель» запущен Минкультом как трекер киноаудитории с данными о половозрастной структуре: сотрудники проекта опрашивают зрителей по посещаемости кинотеатров в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Краснодаре. Суммарно за один уик-энд в опросе принимают участие более 1,5 тыс. человек.

Гендиректор сети «Премьер-зал» (управляет кинотеатрами в регионах) Владимир Петелин подтвердил тенденцию снижения доли мужской аудитории. Он отмечает, что это влияет на общие показатели по сборам, не уточняя цифр: «Мы предполагаем, что в более спокойной обстановке результаты были бы выше». Другие киносети отказались от комментариев.

Гендерный состав аудитории определяет специфика историй, показанных на большом экране за выбранный период, полагают в Минкульте: «В исторической драме "Сердце Пармы" женщин привлекал загадочный образ Тичерти, супруги князя Михаила; в зарубежных фильмах "Три тысячи лет желаний", "Джиперс Криперс: Возрожденный", "Вышка" главный персонаж — женщина; семейные фильмы "Красная шапочка", "Иван Семенов — школьный переполох!" привлекли преимущественно женщин в силу специфики жанра».

Но эксперты возражают, что лидирующий в последние недели релиз «Сердце Пармы», наоборот, исходно рассчитан больше на мужскую аудиторию. Текущий состав зрителей нетипичен для релиза, поскольку по сути он относится к категории военного экшена, поясняет главный редактор «Бюллетеня кинопрокатчика» Александр Нечаев. Например, у фильма «Легенда о коловрате» (был в прокате в 2017 году) или «Союз спасения» (2019) тоже с военной тематикой доля мужской аудитории превышала 50%, говорит эксперт. Очевидно, что на старт проката «Сердца Пармы» повлияла мобилизация, но фильм в нынешних условиях низкой конкуренции имеет хороший кассовый потенциал, добавляет господин Нечаев. По данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) на 27 октября, сборы «Сердца Пармы» составляют 483 млн руб. В «Централ партнершип» (прокатчик фильма) не ответили “Ъ”.

Снижение активности мужской аудитории может быть связано не столько с мобилизацией, сколько с отсутствием голливудского кино в прокате, полагает аналитик «Кинобизнеса сегодня» Станислав Демиденко: «Женщины всегда были лояльнее к отечественному кино».

В целом «шоковый мобилизационный эффект» продлится недолго и уже не будет существенно влиять на сборы в ноябре, считает Александр Нечаев: «Но в случае новых волн зимой мобилизация может повлиять на так называемую новогоднюю битву — традиционно высокий сезон в кинопрокате». Билеты в кино, как и на концерты, после объявления частичной мобилизации в России стали покупать реже (см. “Ъ” от 29 сентября). Киносети пока рассчитывают на хорошие сборы в ноябре. Владимир Петелин говорит о «высоких ожиданиях» по фильмам, которые стартуют 27 октября, например, «Либерея: Охотники за сокровищами» и «Грозный папа».

Валерия Лебедева