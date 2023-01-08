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Коммерсантъ FM
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В Перми закрыли аэропорт из-за выкатившегося за пределы полосы лайнера «Победы»

Boeing 737-800 авиакомпании «Победа», следовавший по маршруту Пермь-Москва, при начале разбега выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщает Уральская транспортная прокуратура и пресс-служба терминала. Аэропорт Большое Савино был закрыт для приема и отправления рейсов до освобождения полосы.

В результате инцидента воздушное судно выкатилось передней стойкой шасси за пределы взлетно-посадочной полосы на примыкающую к ней спланированную часть летного поля. На борту находились 183 пассажира и 6 членов экипажа. Никто из них не пострадал, самолет также не получил повреждений. Пассажиров доставили в аэровокзал, борт эвакуируют с полосы на стоянку воздушных судов.

Пермская прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдении прав пассажиров.

Дмитрий Астахов, Пермь, Андрей Сапожников

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